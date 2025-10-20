Comienzo de semana con probabilidades de tormentas aisladas

Comienza una nueva semana del mes de octubre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy en San Salvador de Jujuy será una jornada con cielo nublado durante la mañana y para la tarde se anticipa 40% de probabilidades de tormentas aisladas y para la noche el cielo vuelve a estar mayormente nublado. La temperatura máxima será de 24 grados.

En Perico se espera un día con cielo parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias y una temperatura máxima de 23 grados.

En San Pedro y Libertador será un día con cielo parcialmente nublado con máxima de 25 grados y para la noche se anticipa 30% de probabilidades de lluvia débil.

En Humahuaca será un día con cielo despejado en donde el astro rey se hará presente. Para hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados sin probabilidades de lluvias.

En La Quiaca el día comienza con 5 grados centígrados y para hoy hay 20% de probabilidades de lluvia débil para la tarde de hoy. Se espera una temperatura máxima de 22 grados.