Día de la madre con cielo nublado

Llegó el domingo, día de última peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco y también se celebra hoy el Día de la Madre en el que muchas familias se reunirán para agasajar a la reina de la casa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy que en la ciudad de San Salvador de Jujuy será una jornada con 40% de probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana mientras que para la tarde y noche se espera que el cielo permanezca nublado. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 21 grados.

En Perico y alrededores también se espera cielo nublado durante mayor parte de la jornada y la temperatura máxima rondara los 21 grados.

En San Pedro y Libertador la humedad hoy llegara al 50% pero no se pronostican lluvias durante la jornada sino más bien se anticipa cielo parcialmente nublado con máxima de 24 grados.

En Humahuaca será un día con cielo despejado con una temperatura máxima que podría llegar a los 24 grados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca será un día con cielo mayormente nublado en donde la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 20 grados.

Y en la pintoresca Susques amanece con tan solo 2 grados y para hoy se espera cielo totalmente despejado sin probabilidades algunas de precipitaciones y con una temperatura máxima que podría llegar a los 19 grados.