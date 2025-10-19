°
19 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Cáncer de Mama
robo de pelicula
elecciones en bolivia
Tango
Santiago Caputo
arte
Masterchef Celebrity
Parque Botánico Municipal

Caminata Eco Saludable por el Mes Rosa en el Parque Botánico

La caminata se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre, de 16:00 a 18:00.

Domingo, 19 de octubre de 2025 18:13

En el marco del Mes Rosa, dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Parque Botánico Municipal y en coordinación con el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Los Perales, invita a la comunidad a participar de la Caminata Eco Saludable, una actividad gratuita destinada a concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

La caminata se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas, en el Parque Botánico Municipal, un espacio natural que ofrece un entorno ideal para compartir una jornada de salud, reflexión y compromiso comunitario.

El objetivo principal del evento es promover la realización de mamografías como método de diagnóstico precoz, especialmente entre mujeres mayores de 40 años o antes en caso de antecedentes familiares. La detección temprana es fundamental para salvar vidas, y la participación activa de la comunidad resulta clave en esta causa.

Durante la jornada, se ofrecerán:

  • Controles de enfermería.
  • Información detallada sobre cómo y dónde realizarse una mamografía.
  • Atención médica en el CAPS durante su horario habitual.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a todas las mujeres, familias y vecinos del barrio y zonas cercanas a sumarse a esta caminata por la vida, en un espacio verde que fomenta el bienestar y el cuidado integral de la salud.

 

