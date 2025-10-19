Caminata Eco Saludable por el Mes Rosa en el Parque Botánico

En el marco del Mes Rosa, dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Parque Botánico Municipal y en coordinación con el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Los Perales, invita a la comunidad a participar de la Caminata Eco Saludable, una actividad gratuita destinada a concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

La caminata se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas, en el Parque Botánico Municipal, un espacio natural que ofrece un entorno ideal para compartir una jornada de salud, reflexión y compromiso comunitario.

El objetivo principal del evento es promover la realización de mamografías como método de diagnóstico precoz, especialmente entre mujeres mayores de 40 años o antes en caso de antecedentes familiares. La detección temprana es fundamental para salvar vidas, y la participación activa de la comunidad resulta clave en esta causa.

Durante la jornada, se ofrecerán:

Controles de enfermería.

Información detallada sobre cómo y dónde realizarse una mamografía.

Atención médica en el CAPS durante su horario habitual.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a todas las mujeres, familias y vecinos del barrio y zonas cercanas a sumarse a esta caminata por la vida, en un espacio verde que fomenta el bienestar y el cuidado integral de la salud.