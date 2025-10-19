La Selección argentina cae 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

La Selección argentina ya se enfrenta con Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile, en busca de su séptimo título en la categoría.

El delantero Yassir Sabiri abre el marcador con un buen gol de tiro libre a los 12 minutos del primer tiempo. Floja reacción del arquero argentino Santino Barbi, que no defendió bien su propio palo.

A los 28 minutos, tras una gran jugada individual de Othmane Maamma, Mohamed Zabiri estira la ventaja para Marruecos y marca el segundo gol del partido.

Así forman Argentina y Marruecos

Argentina: Santino Barbi; Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Dylan Gorosito; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.

Marruecos: Brahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahauani; Naïr Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.