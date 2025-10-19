Suspendieron el partido por presuntas amenazas contra el árbitro

El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la segunda fase del reducido por el segundo ascenso a la Primera División, fue suspendido por presuntas amenazas en el vestuario al árbitro Lucas Comesaña.

El Lobo jujeño se fue al descanso con victoria parcial por 1-0 con gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos del primer tiempo, pero el duelo no se reanudó ya que el encargado de impartir justicia decidió no dirigir la segunda mitad.

La polémica ocurrió cuando a los 14 minutos de la etapa inicial, Comesaña no sancionó un penal a favor de los locales cuando el balón impactó en la mano de Diego Martínez, defensor del cuadro aurinegro. Dicha acción desató la bronca de todo el plantel de Gimnasia de Jujuy y de los hinchas presentes en el estadio 23 de Agosto.

Además, sobre el cierre de la misma, el juez principal expulsó a Matías Noble por doble amarilla y dejó al Lobo con diez jugadores en cancha.

En tanto, Comesaña informó lo que habría sucedido en diálogo con TyC Sports. “El partido está suspendido. Sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Están identificados. Las amenazas no solo fueron a mí, sino a todo el equipo arbitral. Ingresaron sin siquiera tocar la puerta”, comenzó. Y añadió: “Yo tengo que elevar el informe y luego determinará el Tribunal de Disciplina", mientras dejó entrever que realizaría la denuncia policial correspondiente.

Qué dijo el presidente de Gimnasia de Jujuy sobre lo sucedido

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy, aseguró que “Creo que el árbitro se aceleró en su decisión. Mis más sinceras disculpas para el señor árbitro pero fundamentalmente para los hinchas de Gimnasia que en el Día de la Madre vinieron a presenciar este encuentro”.

El mandatario del Lobo jujeño fue citado por Comesaña junto a su par de Deportivo Madryn para dar a conocer lo sucedido en el entretiempo del duelo válido por la ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional.

“Le aseguré que estaban dadas todas las garantías de seguridad para que salga a dirigir el segundo tiempo”, concluyó. Sin embargo, el juez principal, en conjunto con la terna arbitral, decidió suspender el cotejo.

Reacciones y posibles sanciones, tras el Gimnasia de Jujuy vs Madryn

El caso generó una fuerte repercusión en el fútbol argentino. Desde la AFA y la organización de la Primera Nacional, se aguarda el informe arbitral para determinar los pasos a seguir. Según trascendió, el encuentro sería suspendido en su totalidad y se evalúa otorgar el triunfo 3-0 a Deportivo Madryn.

De comprobarse las amenazas, Gimnasia de Jujuy podría recibir severas sanciones disciplinarias y económicas. Cabe recordar que este era el partido de ida de la segunda ronda del Reducido, por lo que aún resta un encuentro por disputarse. Sin embargo, esta situación podría incluso derivar en la descalificación del cuadro jujeño, dependiendo de lo que determinen las autoridades de la AFA.