Exintendentes potenciaron a candidatos de Jujuy Crecer

El Primer Encuentro de intendentes y comisionados municipales con mandato cumplido de la Unión Cívica Radical ayer en esta ciudad, demostró el peso político y la representación política actual, que el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas posee y conserva en las cuatro regiones para aspirar a quedarse con dos bancas en la Cámara baja el próximo 26.

Alrededor de 50 exjefes municipales el tilcareño Félix Pérez logró reunir para fortalecer el espacio, reafirmar el proyecto provincial e impulsar las candidaturas de María Inés Zigarán y Mario Pizarro a una semana y días de los comicios de medio término que se presentan en medio de una coyuntura que tiene en vilo a los pobladores.

"Cada uno de han representado esa porción importante que es la de los municipios acompañando siempre, en el largo caminar juntos estuvimos siempre al lado de la gente, y esa tarea debemos mantenerla. También fueron protagonistas importantes para la construcción democrática del país y de Jujuy", les manifestó Pizarro.

"Sé del valor que poseen todos ustedes para con nuestra fuerza el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, y vamos a ganar con el compromiso que tienen en sus pueblos, su militancia y porque cuando tomaron una causa la llevaron adelante. Ahora sucederá lo mismo por el valor que tienen y por construir una república verdaderamente democrática", agregó.

Instó a los presentes el 26 decir basta al atropello del Gobierno nacional e impedir la destrucción de las instituciones, "no tenemos que poner de pie con ética y con principio como lo hicimos cuando nos quisieron quitar derechos. Esa es la actitud que tenemos que demostrar ahora con el valor que poseen cada uno de ustedes".

Zigarán calificó como un "capital extraordinario" a los exintendentes y excomisionados municipales radicales en el Frente Jujuy crece, "es una plataforma muy importante en particular cuando estamos atravesando un momento crítico en la política. Milei se mofa de la clase política, de ustedes que construyeron todos los días y eso no lo podemos permitir".

Les aclaró que "forman parte de una etapa del partido que no concluyó, porque no son el pasado, siguen siendo el presente de la UCR y del Frente Jujuy crece", a la vez destacó la inclusión de exintendentes de extracción peronista "con quienes en el 2015 llegamos al gobierno provincial".

Más adelante ponderó "la riqueza en materia política que conforman ustedes" la cual "es muy importante para nutrir este presente que precisa mirar el pasado e interpretar los nuevos escenarios para enfrentar al régimen que lidera Milei contra todos los argentinos. Hubo un empobrecimiento general de la sociedad como consecuencia de la política macroeconómica donde el único interés es el equilibrio fiscal".

Zigarán y Pizarro hablaron desde la mesa principal donde también estuvieron Félix Pérez, Gerardo Morales y el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles. Al frente y junto a los exintendentes se ubicó el diputado provincial Mario Fiad.

El entusiasmo y las buenas expectativas para el 26 dominaron el Primer Encuentro por la masiva asistencia de los exintendentes y excomisionados municipales, entre ellos Silvia Giacoppo (Monterrico), Juan Carlos Ruíz (El Talar), Luis Armella (Abra Pampa), Leonel Herrera (Humahuaca), Fernando Agüero (Palma Sola), Iván Poncio (Fraile Pintado), Elsa Flores (Calilegua), entre otros.

A ellos se sumaron los excomisionados Soledad Portal (El Piquete), Rubén González (Volcán), Rodolfo Alancay (Barrancas), Javier Medina (Tumbaya), Walter Vargas (Hipólito Yrigoyen), Santiago Maidana (Huacalera), Sergio Valerio (Abralaite), Walter Llampa (Huacalera), Hugo Cruz (Maimará), Gustavo Cruz (Purmamarca) y muchos más.