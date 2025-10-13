°
13 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Comienzo de semana con una temperatura máxima de 29 °C

Para este lunes no hay probabilidades de precipitaciones.

Lunes, 13 de octubre de 2025 09:31

 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este lunes en San Salvador de Jujuy una jornada con condiciones climáticas estables, caracterizada por una marcada amplitad térmica y ausencia de precipitaciones.

Según el reporte oficial, la temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 12 °C, lo que resultará en una tarde templada y una noche fresca.

El organismo detalló las condiciones por franja horaria. Durante las primeras horas de la mañana, los vientos serán leves, del noroeste, con una velocidad de 7 km/h, y la humedad se ubicará en el 57%. Hacia la media mañana, la brisa rotará ligeramente al noreste, incrementándose a 8 km/h, y la humedad descenderá al 44%.

Para la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, que soplará desde el este a 12 km/h, manteniendo el cielo despejado sin probabilidades de lluvia. La jornada culminará durante la noche con vientos suaves del norte a 10 km/h, confirmando la tendencia de un día completamente seco en la capital jujeña.

En resumen, los habitantes de San Salvador de Jujuy podrán disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener a mano abrigo para las horas de la noche y madrugada.

