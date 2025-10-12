Firmaron acuerdo para el fortalecimiento del turismo

El secretario de Turismo Diego Valdecantos y el gobernador regional de Arica y Parinacota Diego Paco Mamani, firmaron un acuerdo de cooperación que busca potenciar el turismo entre ambos territorios. El documento fue rubricado en el marco del desarrollo del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio que reunió a autoridades de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay en San Salvador de Jujuy.

El acuerdo contempla acciones concretas como mejorar la conectividad aérea, desarrollar campañas de promoción conjuntas y facilitar el intercambio de turistas entre ambas regiones. También incluye trabajo compartido en infraestructura turística, protección ambiental y organización de eventos culturales binacionales.

"Nos hemos hermanado como provincias del norte de Sudamérica. Hemos hablado sobre conectividad aérea, promoción y comercialización de productos y servicios de ambas provincias, para seguir generando un intercambio de turistas entre la región norte de Chile y Jujuy en particular", explicó Valdecantos.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años renovables e incluye además intercambio académico, capacitaciones en gestión turística y desarrollo de proyectos que beneficien a las comunidades de ambos lados de la frontera. La firma refuerza los vínculos históricos entre Jujuy y el norte chileno, dos territorios que comparten no solo geográfica sino también lazos culturales y comerciales. La apuesta es consolidar el corredor turístico binacional aprovechando la complementariedad de atractivos: desde la Quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña hasta las playas del Pacífico y los valles de Arica y Parinacota.

Corredor Ecoturístico

Alto Andino Hito 5 y 6 El secretario de Turismo Diego Valdecantos, se reunió además con autoridades y representantes de Potosí y de las comunidades locales para avanzar en el desarrollo del Corredor Ecoturístico Alto Andino Abra de García Hito 5 y 6, en la frontera argentino‑boliviana.

Durante la reunión, se informó sobre los avances realizados y se propuso un calendario fijo de tres fechas para Fam Tours 2026, buscando una gestión ordenada que permita la coordinación ante las Cancillerías de ambos países. Por su parte, jefe de Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Luis Miguel Choque, destacó la predisposición para trabajar conjuntamente y detalló las gestiones realizadas ante la Cancillería boliviana, señalando las limitaciones legales existentes respecto a habilitaciones migratorias temporarias.