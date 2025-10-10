°
10 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Se espera una jornada templada y sin lluvias

La capital jujeña tendrá una máxima de 29°C, con un cielo despejado y vientos leves durante todo el día.

Viernes, 10 de octubre de 2025 08:55

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los habitantes de San Salvador de Jujuy experimentarán una jornada con clima agradable y estable, caracterizada por temperaturas templadas y una ausencia total de precipitaciones.

El termómetro marcará una temperatura mínima de 17°C durante la madrugada y alcanzará una máxima de 29°C en el transcurso de la tarde. La humedad, por su parte, tendrá un promedio del 50% para el día.

Primeras horas de la mañana: La jornada comenzará con un cielo despejado, sin probabilidad de lluvias. La humedad será del 50% y los vientos serán leves, del noroeste, con una intensidad de 8 km/h.

Media mañana: Las condiciones se mantendrán estables, sin precipitaciones. La humedad descenderá ligeramente al 37% y el viento rotará de manera leve, a 8 km/h, desde el noreste.

Tarde: Continuará el tiempo soleado y sin lluvias. La brisa se incrementará de forma imperceptible a 12 km/h, soplando desde el este.

Noche: La noche se presentará tranquila y despejada. No se prevén precipitaciones y los vientos, también leves (12 km/h), provendrán del norte.

En resumen, se anticipa un día ideal para realizar actividades al aire libre, con un clima predominantemente soleado y condiciones atmosféricas estables en la capital jujeña. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y utilizar protección solar durante las horas de mayor calor.

