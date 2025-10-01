Paso de Jama inhabilitado por problemas de sistema

Un inconveniente en el sistema de internet provocó este miércoles la inhabilitación del Complejo Fronterizo Integrado Jama, uno de los pasos más importantes para la conectividad y el transporte de carga entre Chile y Argentina. La situación fue informada en el primer reporte diario de la gobernación provincial, que indicó que se espera un nuevo informe para las 10:30 horas.

La falla técnica impide el procesamiento de ingreso y salida de vehículos desde Chile, generando potenciales retrasos en el flujo turístico y comercial. Las autoridades no han proporcionado un estimado sobre cuándo se resolverá el problema.

Situación en los otros pasos fronterizos

El reporte detalla la situación operativa del resto de los complejos fronterizos:

Paso Ollagüe: Se encuentra habilitado en horario extendido hasta las 20:00 horas para vehículos particulares y hasta las 18:30 para el transporte de carga. El clima en la zona es despejado.

Paso Hito Cajón: Opera con normalidad, aunque se reportó un camión incendiado en el kilómetro 14.080, en la faja izquierda de la ruta. El clima es despejado y sin viento.

Paso SICO: Permanece cerrado temporalmente debido a la acumulación de nieve en la Ruta CH-23, que impide una transitabilidad segura. Se informa que hay trabajos de remoción de nieve en el kilómetro 284 y que, desde el km 275, se recomienda el uso de vehículos 4x4. No hay fecha estimada de reapertura.

Paso San Pedro de Atacama: Funciona con normalidad en su horario habitual, de 08:00 a 18:00 horas, y con clima despejado.

La inhabilitación del Paso de Jama pone de relieve la dependencia de la infraestructura tecnológica para la operatividad fronteriza, un factor crítico para la dinámica económica de la región. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales antes de dirigirse a cualquier paso fronterizo.