Habilitaron el Paso de Jama

Luego de tener problemas de conexión y de sistema, lo que obligó a cortar el paso fronterizo, pasadas las 11 se habilitó nuevamente el tránsito en el Complejo Fronterizo de Jama, el horario de atención es de 8 a 20 para todo tipo de vehículos.
Situación en los otros pasos fronterizos
El reporte detalla la situación operativa del resto de los complejos fronterizos:
-
Paso Ollagüe: Se encuentra habilitado en horario extendido hasta las 20:00 horas para vehículos particulares y hasta las 18:30 para el transporte de carga. El clima en la zona es despejado.
-
Paso Hito Cajón: Opera con normalidad, aunque se reportó un camión incendiado en el kilómetro 14.080, en la faja izquierda de la ruta. El clima es despejado y sin viento.
-
Paso SICO: Permanece cerrado temporalmente debido a la acumulación de nieve en la Ruta CH-23, que impide una transitabilidad segura. Se informa que hay trabajos de remoción de nieve en el kilómetro 284 y que, desde el km 275, se recomienda el uso de vehículos 4x4. No hay fecha estimada de reapertura.
-
Paso San Pedro de Atacama: Funciona con normalidad en su horario habitual, de 08:00 a 18:00 horas, y con clima despejado.