Robaron $90 millones que estaban en un auto

Un millonario robo fue denunciado por un vecino de la capital jujeña, quien narró en la Dirección General de Investigaciones de la Policía la sustracción de 90 millones de pesos. La suma se encontraba dentro de bolsas plásticas en el asiento del acompañante del auto, el cual abandonó por unos minutos en una estación de GNC de Alto Comedero.

El ilícito sucedió días pasados por la tarde, cuando la víctima guardó el monto mencionado en dos bolsas plásticas negras y dejó el paquete que armó en el asiento del acompañante.

De acuerdo a la denuncia realizada, el dinero era para pagar una deuda con una empresa distribuidora de bebidas, que lo iba a realizar mediante un depósito en una sucursal bancaria privada extranjera ubicada en la esquina de las calles Lamadrid y Alvear, del centro capitalino.

Tras esto, alrededor de las 9 salió de su domicilio en la capital provincial para primero dirigirse a la ciudad de Palpalá por cuestiones de negocios personales, en cercanías al barrio Alto Palpalá.

Luego, al mediodía el damnificado emprendió el regreso a la capital por la autopista de la ruta nacional N° 66, con la intención de pasar por el banco a depositar. Sin embargo, se detuvo en la estación de GNC ubicada en el cruce entre la ruta 66 y el puente que lleva al Camino a Río Blanco.

Fue entonces, que el denunciante se bajó del vehículo para ir al baño, por lo que calculó que demoró alrededor de cinco minutos. Ese tiempo se constituyó como clave.

El hombre regresó al auto y manejó hasta el centro de la capital y durante ese transcurso notó que el paquete que había dejado en el asiento del acompañante ya no se encontraba.

Debido a la millonaria pérdida, el conductor se dirigió de inmediato a la Dirección General de Investigaciones de la Policía, ubicada en el barrio Chijra de la capital, para realizar la denuncia correspondiente. Además, aportó los detalles del recorrido hecho entre la ciudad capital y Palpalá.