Convocan a escritores a presentar sus obras publicadas en este marco

La Secretaría de Cultura de Jujuy convocó a escritoras, escritores y editoriales de la provincia a formar parte del stand institucional en la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026.

Se trata de una oportunidad que se abre cada año para visibilizar la producción literaria jujeña en uno de los eventos culturales más importantes del país.

Este año, la Feria Internacional del Libro se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo próximos.

La convocatoria es para obras publicadas entre 2024 y 2026. Los interesados deben completar el formulario online que se encuentra en la página web de la Secretaría de Cultura de Jujuy, hasta el 6 de abril inclusive.