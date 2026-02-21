Llega a Jujuy la banda tributo Sobredosis de Soda

La banda tributo Sobredosis de Soda, se presentará el viernes 13 de marzo próximo en Jujuy. La cita es a las 21.30, en el Centro Cultural "Martín Fierro" (Avenida Ilia 451, Barrio Los Perales).

La banda tributo a Soda Stereo más reconocida de Latinoamérica presenta "Stereo Tour 2026", en el marco de una gira internacional que está culminando por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Reconocida a nivel internacional por la solidez de su propuesta artística, Sobredosis de Soda sumó con esta gira, 74 conciertos en 64 ciudades de 20 países y más de 100.000 espectadores, consolidándose como uno de los proyectos dedicados a la obra de Soda Stereo con mayor proyección global.

Y Jujuy forma parte de esta programación histórica. Las entradas están en venta por www.norteticket.com, y en Belgrano N° 627.

Se trata de una experiencia en vivo fiel al universo Soda, convocando a miles de fanáticos alrededor del mundo. Cada show propone un homenaje potente y emocionante a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati, combinando una fidelidad sonora excepcional con una puesta en escena moderna y actual.

Sobredosis de Soda ofrece una propuesta artística cuidada e inédita: el sonido del trío llevado al máximo nivel, acompañado por una energía escénica que conecta profundamente con el público y convierte cada concierto en una experiencia única.

Con más de 20 años de trayectoria y tras el éxito de sus giras anteriores, la banda liderada por Mariano Albergoli reafirma su vigencia y jerarquía, consolidándose —sin discusión— como una de las formaciones que mejor interpreta en vivo el repertorio del grupo más influyente en la historia del rock en castellano.

Integran esta exitosa formación, reconocida a nivel internacional, Mariano Albergoli, en voz y guitarra (líder de la banda); Julio Di Liscia, en bajo y coros; y Ezequiel Perez Casas, en batería.

Proyectos

Tras el éxito de esta gira internacional que llega por nuestra ciudad, la banda se prepara para un superestreno.

Es que en este 2026 se cumplen 30 años de "Comfort y Música para Volar", el histórico MTV Unplugged de Soda Stereo que marcó un punto de inflexión en el rock en español. Lejos del formato acústico convencional, aquel álbum redefinió la manera de reinterpretar un repertorio propio, con una estética lounge, introspectiva y sofisticada que amplió los límites sonoros de la banda liderada por Gustavo Cerati.

Para celebrar este aniversario, Sobredosis de Soda, presentará "Vuelo Stereo", un espectáculo especial que retoma ese espíritu innovador, que se presentará el 18 de abril en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

No se trata de una reconstrucción nostálgica ni de una réplica escénica, sino de una reinterpretación conceptual que imagina cómo podría expandirse hoy aquel universo musical.

El show propone un recorrido por las canciones de "Comfort y Música para Volar" y suma nuevas lecturas de clásicos del catálogo de la banda, transformados bajo la misma lógica estética: climas envolventes, versiones íntimas, texturas electrónicas y una sonoridad que conserva la potencia emocional del repertorio original.

Sobre la banda

Sobredosis de Soda, se formó en 2005 en Buenos Aires, homenajea a Soda Stereo con un show que recrea su esencia visual y sonora. Una puesta en escena moderna que invita a viajar en el tiempo y revivir las canciones que marcaron generaciones.

"La propuesta del grupo es que el show sea una celebración y un recuerdo (nostálgico), crear una atmósfera íntima: somos tres músicos fans de Soda homenajeando a sus ídolos. No buscamos reemplazar a nadie, ni ocupar su lugar.", explica su líder Mariano Albergoli.

Reconocidas figuras del rock acompañaron a Sobredosis a lo largo de estos años como invitados: Marcelo Moura y Daniel Sbarra (Virus), Leo Garcia (Soda Stereo, Avant Press), Fabián Von Quintiero (Soda Stereo, Charly Garcia, Ratones Paranoicos), Javier Herrlein (Catupecu Machu), Gonzalo Aloras (Fito Páez), Fernando Scarcella (Rata Blanca).