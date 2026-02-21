El Arete Guasú en El Talar, una tradición

El Gobierno de Jujuy acompañó la celebración del Arete Guasú en El Talar. El director de Gestión de la Gobernación, Gustavo Carrasco, participó de la ceremonia destacando la importancia de estas festividades para la comunidad guaraní.

El funcionario remarcó que la gestión de Carlos Sadir apoya y promueve la cultura y tradición guaraní junto a las distintas localidades, lo cual significa visibilización y un acompañamiento institucional por parte del Estado provincial. Carrasco resaltó la energía espiritual y la armonía que se vive en estos encuentros ancestrales, integrando a las comunidades que siguen la tradición.

Asimismo, enfatizó que estas celebraciones llenan de energía al departamento de Santa Bárbara y a toda la provincia, y en tal sentido agregó que numerosas localidades como Calilegua, Libertador General San Martín y Yuto también participan en estas ceremonias. Por último, el director de Gestión de la Gobernación afirmó que el Ejecutivo acompaña la “fiesta grande” y la cosmovisión guaraní para resaltar la cultura y tradición.

Por su parte, Claudia Farías, Mburuvicha de Fraile Pintado, hizo hincapié en que la celebración del Arete Guasú es un tesoro que representa la resistencia y la continuidad de la cultura ancestral guaraní. Además, puso de relieve la importancia de los mayores, tenondegua, ancianos que son figuras clave que actúan como jueces y fiscalizadores de las ceremonias, asegurando la vitalidad de la cultura. Farías destacó la convocatoria de diversas comunidades y la lucha continúa por la identidad, educación, territorio y derechos del pueblo guaraní. Finalmente, puso énfasis en el apoyo gubernamental, reconociendo el acompañamiento del Gobierno de Jujuy como un aliado estratégico para el sostenimiento del pueblo guaraní, lo que les da la garantía de no estar solos.