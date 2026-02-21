22°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Tecnicatura Universitaria en Gestión y Producción Editorial

La carrera dura tres años y se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Sabado, 21 de febrero de 2026 22:49
CARRERA | EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

Están abiertas las inscripciones para la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión y Producción Editorial, que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Otero 262) de la Universidad Nacional de Jujuy.

Tiene una duración de 3 años.

El plan de estudios se propone formar técnicos universitarios con capacidad de intervención en las distintas áreas de la edición atendiendo a la diversidad de soportes y formatos en los que se desarrolla la cultura escrita; y que sean capaces de responder a las demandas de los nuevos públicos, y tendencias de consumo para desarrollar proyectos editoriales de gestión pública y/o privada.

También se propone profesionales capaces de trabajar, gestionar y resolver las problemáticas inherentes al desarrollo y la gestión editorial, que estén interesados en el diseño de estrategias creativas para el desarrollo editorial de la provincia y la región, que propicien nuevos espacios de producción e innovación editorial; etc.

Los egresados podrán autogestionar emprendimientos con perfil editorial; participar en la diagramación, coordinación y evaluación de políticas culturales enfocadas al campo editorial; etc.

El campo ocupacional incluye editoriales públicas, privadas y emprendimientos autogestivos; medios gráficos (suplementos y publicaciones culturales, institucionales, empresariales, gremiales, comunitarias, etc.) digitales o impresos; y gestión institucional relativa a la edición, sus políticas e implementación, en variedad de plataformas.

 

