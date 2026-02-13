La Comparsa “La Unión” de Humahuaca llegando al centenario

La comparsa "La Unión" es una de las instituciones más prestigiosas y con más historia de Humahuaca y de toda la provincia de Jujuy.

Es muy difícil precisar la fecha de su fundación, pero según algunos testimonios sería en 1927. Sin embargo, trataremos de dar algunos datos y nombres, con el riesgo de olvidar a mucha gente que participó y trabajó en forma desinteresada y generosa en la Comparsa.

El fundador fue Florentino Álvarez junto a su esposa Felisa de Álvarez, quien tuvo la idea de crear una asociación carnavalera a la que junto a otros como Jesús Álvarez y su esposa Amalia, Pedro Mamaní y su esposa, Basilio Álvarez, etc. Todos ellos la bautizaron como comparsa "La Unión".

La sede, por así llamarla, era la casa de don Florentino que estaba en la calle Catamarca de esta histórica ciudad. Allí se reunían para cantar, bailar y partir hacia las distintas invitaciones. Por ese entonces, todavía no tenía su carnavalito distintivo, el que dice: "Para la Unión naciste y en este mundo palomitay". Los carnavaleros de la comparsa transitaban las calles del pueblo entonando carnavalitos, que ya no se cantan; como "Así me dice mi corazón" y "Cinta celeste de a peso". Fue Felisa de Álvarez la que impulsó el carnavalito que hoy distingue a esta comparsa de las demás agrupaciones carnavaleras.

LA COMPARSA | RECORRIENDO LAS CALLES DE HUMAHUACA.

Cuando muere don Florentino en un accidente ferroviario, su hermano Jesús se hace cargo de la comparsa junto a su esposa, Amalia. Por supuesto, su casa en la calle Corrientes siguió siendo el centro de las fiestas carnestolendas. Allí bailaban los carnavaleros al compás del bandoneón de músicos como Beltrán Serrano, Vedia (el conocido maestro Daniel Vedia que tocó cuando apenas tendría 8 añitos).

En este tiempo colaboraba activamente Basilio Álvarez y su esposa, Inés Soruco; Guadencio Álvarez y esposa; Isidro Liquez y esposa y otros más. Luego la comparsa estuvo a cargo de Pedro Cazón y su esposa Concepción Paredes. Eran tiempos en los que la comparsa crecía y necesitaba un espacio físico más grande para el festejo carnavalero, es por eso que "Grasita" (así le decían a don Pedro) contrató para su primer periodo como presidente la casa de los Garnica (en la calle Corrientes) y al año siguiente el salón que tenía la casa de don Silva, también en la calle Corrientes. Esos carnavales estuvieron amenizados por músicos contratados, ellos eran el "Ciego" Báez (que alegró varios carnavales) y el "Reno" Serrano, que tocaban en los bailes de la noche. En el día estaban ayudados, por así decirlo, por los músicos populares, que tocaban por el placer de hacer divertir a la gente como Walter Saavedra (Traguito), Víctor Balcázar (Patiruzu), "Pulguita" Guanuco y otros más. Al comenzar el baile, Pedro y su esposa invitaban poniendo en la mesa de los asistentes una jarra de chicha y otra de clericó; es el tiempo también de las "famosas invitaciones" del matrimonio Bernedea, de Pedro Mamaní y su esposa Basilia; donde la comparsa permanecía todo el día prácticamente; pues se iban al amanecer (en Don Bernedea era famoso el picante de pollo y sopa de maní, entre otras cosas y en Don Pedro el asado de cordero y el guascha locro).

LOS TEKIS | ANIMANDO EN LA COMPARSA.

Luego asumió Abraham Subelza y su esposa Santos que realizaron el carnaval en el local alquilado por Patricio Lavandena al lado del mercado municipal. Eran tiempos de gloria de la comparsa. Los nombres de Silverio Álvarez y su esposa Marcia Cazón, de Ines Álvarez, Manuela Serrano, Antonio Cazón, Juanchichi, Chutuseca, etc. que fueron importantísimos. Posteriormente, toma la presidencia Valentín Cáceres y su esposa, ellos improvisan un pequeño local en la calle Buenos Aires. Luego le sucede Gregorio Álvarez y su esposa, después Francisco Paliza.

Es en este tiempo que la comparsa comienza a decaer y prácticamente desaparece del escenario carnavalero. A mediados de la década del 1960 un grupo de jóvenes entre los que estaban Ernesto "Kilicho" Fernández, Adolfo Herrera, "Botuto" Serrano, Héctor Cazón, "Puchinchi", Tejerina, etc, guiados por Amanda Tapia y su esposo Tomás Molina (Tortuguita) y con la ayuda de algunas chicas como Julieta y Marisa Loayza, las hermanas Cazón, Elva Fernandez, etc deciden sacar la comparsa, improvisan un "salón" en la casa de don Ascencio Herrera. Allí se realizan los carnavales más alegres y puros; la orquesta era un solo músico: "Patiruzu" Balcázar (el bandoneón carnavalero por excelencia) acompañado de un bombo que tocaba algún entusiasta. Luego, don Tomás Molina realiza los carnavales en el salón de don "Taraschi" Martínez (en la calle Corrientes). Tampoco hay que olvidar de quienes acompañaron siempre a la comparsa, nombres como Dora Gómez, "Cacho" Zamora, Roberto Cruz, Juana Cazón y Elva Fernández son solo algunos que no se pueden obviar.

Padrinos de lujo

Un dato que es importante mencionar es que los padrinos de esta casi centenaria agrupación son Los Tekis, quienes desde muy jóvenes participaban del carnaval humahuaqueño en esta histórica comparsa.

En este carnaval 2026, a un año de celebrar su centenario, la nueva comisión busca mantener vivo el sueño de esos jóvenes del ayer que tenían una forma distinta de festejar el carnaval, donde el respeto iba de la mano de la alegría y el folclore.

Bruno Cazón, su actual presidente, invita a todos a vivir este carnaval en Humahuaca junto a la comparsa La Unión y recalca que "la intención de La Unión es que el folclore y la música propia prevalezcan, manteniendo la esencia humahuaqueña y que cada persona que llegue a la comparsa sea un miembro más de esta gran familia".

Y en este 2026

Los artistas que acompañan La Unión en este carnaval, son, hoy Churos Changos, El Changuito Yuteño y La Posta.

Mañana domingo la música en vivo llega con Carlita Celeste, Churos Changos, La Posta y Javier Humana.

Y el lunes con La Posta y Javier Humana.