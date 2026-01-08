Nadia Szachniuk y Mariano Agustoni abren su gira en Jujuy

Con una propuesta musical que trasciende las etiquetas y se anima a dialogar con múltiples tradiciones, Nadia Szachniuk y Mariano Agustoni darán hoy inicio a su Gira Norteña 2026 en Jujuy, marcando así el puntapié inicial de un recorrido artístico que luego continuará por Salta y que forma parte de una serie de presentaciones iniciadas en la ciudad de Buenos Aires.

Para el dúo, el concepto de paisaje, territorio y camino no es solo una idea poética, sino un verdadero punto de partida y un terreno fértil de exploración musical alrededor del folclore. Sin embargo, la música -inquieta y en permanente movimiento- que proponen va mucho más allá de la simple evocación de lo tradicional. Con notable virtuosismo, ambos músicos construyen un universo sonoro propio, donde la esencia del folclore se reinventa y se transforma en un diálogo profundo con la música clásica.

Las composiciones de Szachniuk y Agustoni navegan como ríos que conectan tierras lejanas entre sí, invocando historias, memorias y desórdenes propios del pasado, pero siempre con una mirada puesta en el presente. En ese cruce de caminos, Mariano y Nadia se encuentran en las canciones, entendidas como mojones de una esperanza que suena, y como espacios donde la identidad se resignifica.

La apertura de la gira tendrá lugar en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190), en la capital jujeña, desde las 21.30 horas, y contará con la participación especial del charanguista Elio Gutiérrez, sumando un color local y una sonoridad profundamente ligada al norte argentino. Este concierto será el primer paso de la gira, consolidando a Jujuy como escenario clave para el inicio de este nuevo viaje musical.

La gira norteña continuará el sábado 17 de enero en Salta, con una presentación en La Totora (Vaqueros), reafirmando el vínculo del dúo con la región y con un público que sigue de cerca sus búsquedas artísticas.

Las entradas para la fecha en Jujuy continúan disponibles a través de EntradaWeb, mientras que para la presentación en Salta se pueden conseguir anticipadas con descuento vía WhatsApp. De esta manera, Nadia Szachniuk y Mariano Agustoni invitan a recorrer, desde el sonido, un mapa sensible donde el folclore dialoga, se transforma y vuelve a nacer.