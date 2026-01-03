La comunidad de Juella (distante a unos 10 kilómetros de Tilcara, primero por la ruta nacional 9 y luego por la 27) hoy congregará a los cantores e instrumentistas populares de diferentes lugares de la provincia en el 10° Encuentro de Copleros, Anateros y Erquencheros.

La convocatoria folclórica ancestral en esta parte de la Quebrada inicia las festividades populares que se extenderán durante el mes, además fue incluida en el programa del Enero Tilcareño, que el próximo sábado será inaugurado oficialmente con un acto cultural en la plaza central del pueblo.

Gabriela Quispe, presidenta, y Adelma Quispe, vicepresidenta, de la comparsa "Los paseanderos de Juella", organizaron la edición de este nuevo año, acompañadas de los miembros de la comisión directiva. Entre ellos están Vanesa Quispe, Fátima Calatayu, Luciana Quispe, Marisol Quispe y Raúl Quispe, entre otros colaboradores.

A las 11 en el predio donde está el Salón de los Copleros "Flor de durazno" (frente al puesto de salud), se chayará el mojón iniciando el encuentro. La ceremonia estará a cargo de los directivos. También cumplirán con la tradición la intendente de Tilcara, Sonia Pérez, copleros, cuadrillas y vecinos.

En la oportunidad se recordará a los copleros fallecidos: Facundo Carrazana, Isidora Peloc, Dolores Sajama, Fernanda Cruz, Rosalía Sajama, Policarpo Quispe, Antonio Gaspar, "Cholo" Quispe y el quenero Eduardo Ramírez. Luego de regar el mojón con mucho vino, cerveza, chicha y saratoga, y alegrarlo con papel picado, serpentina y talco, se formarán las rondas para la copleada.

Al mediodía se servirá un almuerzo (picante de mondongo) a los copleros y se servirá chicha de maní, además se habilitará una feria gastronómica; durante la tarde, a la par de las ruedas, sobre un escenario, se expresarán los copleros, cuadrillas y erquencheros hasta las 19.30.

De Juella estarán participando los copleros Susana Quispe, Presento Carrazana, Elena Díaz, David Quispe y Miriam Arana, quienes recibirán a cantores invitados de otros lugares. El cierre del 10° encuentro será desde las 22 con baile popular, el grupo K'stygo y la Banda Estrella.