“Juventud Prolongada” en Brasil representará a la Argentina

El ballet municipal “Juventud Prolongada”, integrado por adultos mayores de distintos barrios de San Salvador de Jujuy, fue seleccionado para representar a la Argentina en el Intercambio Cultural de Danzas, que se realizará del 30 de abril al 4 de mayo en Florianópolis, Brasil, en el área de danzas folclóricas.

La delegación jujeña viajará el 30 de abril y regresará el 8 de mayo, y estará conformada por 40 bailarines de entre 40 y más de 70 años, quienes llevarán al escenario internacional cuadros que reflejan la identidad cultural de la provincia, como “Las bordadoras de Caspalá” y el carnaval jujeño. El director del ballet, Gustavo Aybar, expresó a El Tribuno de Jujuy el orgullo que significa esta convocatoria internacional, que llega tras haber sido ganadores del Martín Fierro de la Danza 2025, galardón que los habilitó a representar al país en el exterior. “No saben el orgullo que sentimos. Es un reto muy grande para nosotros poder representar a la Argentina en Brasil”, afirmó.

ÍCARNAVALITO! | DESTACADA PRESENTACIÓN A TODO COLOR Y DIVERSIÓN.

El Intercambio Cultural de Danzas reunirá a delegaciones de Ecuador, México, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, y contará con la presencia de coreógrafos de Disney, quienes seleccionarán a los mejores grupos para futuras presentaciones en escenarios internacionales, incluso con posibilidades de contratos artísticos en cruceros y grandes producciones.

Aybar destacó que no es la primera vez que “Juventud Prolongada” recibe reconocimientos de relevancia nacional. El ballet ya fue premiado en festivales emblemáticos como Cosquín, Laborde y los Premios Chúcaro, con jurados de prestigio nacional. “Estos premios nos confirman que estamos haciendo las cosas bien, con responsabilidad y compromiso”, señaló.

En cuanto a la preparación para el viaje, el director explicó que el grupo decidió priorizar este desafío internacional, incluso resignando su participación en Jesús María. “Elegimos guardar recursos y llegar con un espectáculo bien ensayado. No es un viaje barato y todo se hace con mucho esfuerzo”, explicó.

EN EL OBELISCO | LOS DIABLITOS DEL CARNAVAL JUJEÑO SUELTOS EN BUENOS AIRES.

El ballet se sostiene a partir de una organización colectiva, con fondo común, aportes mensuales, eventos y rifas solidarias. Cada integrante vende números para solventar gastos personales durante la estadía. El sorteo de la rifa que hoy están llevando adelante se realizará el 30 de marzo y los premios son en efectivo. Además, el grupo participará del Jueves de Comadres en la Delegación de Reyes, donde invitan a la comunidad a acompañar y colaborar.

Aybar agradeció el apoyo de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, que aportará el transporte, y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, encabezada por el intendente Raúl Jorge, que colabora con parte de los gastos de estadía. Más allá de los premios y las expectativas, subrayó el valor huma‑ no del proyecto. “Es un grupo maravilloso. Son abuelas y abuelos que no faltan a los ensayos, que se organizan, se alientan entre ellos, cambian trajes, coordinan colores. Lo hacen con una alegría y un compromiso que emociona”, valoró.

AYBAR Y ARMENDARIZ (APTRA)

De esta manera, Juventud Prolongada no solo llevará danza y música a Brasil, sino también un mensaje de vitalidad, inclusión y amor por la cultura jujeña. “Queremos servir de ejemplo para todas las generaciones, demostrar que la danza no tiene edad y que Jujuy tiene una riqueza cultural enorme para mostrarle al mundo”, concluyó.