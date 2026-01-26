Reediciones de Los Gatos Salvajes disponible en plataformas digitales

El Instituto Nacional de la Música (Inamu) puso a disposición desde el viernes pasado en las plataformas digitales de música, las reediciones remasterizadas de las primeras grabaciones de Los Gatos Salvajes, una de las principales bandas pioneras del rock argentino.

La música del grupo se publicó a través de la Agregadora de Música Argentina (AMA), la herramienta del Inamu para la distribución digital de música nacional.

Estas reediciones se realizan en el marco del trabajo de recuperación del catálogo discográfico del histórico sello Music Hall, y se lanzó en esta fecha con motivo de celebrarse el Día Nacional del Músico -23 de enero-.

Los audios corresponden a la remasterización realizada por Mario Sobrino a partir de las cintas originales, lo que mejora notablemente la calidad sonora y estas reediciones son gracias a un acuerdo con Litto Nebbia y su sello Melopea.

Obras disponibles

La discografía del grupo incluye su álbum homónimo de 1965 (reeditado por el Inamu en 2018 con dos bonus tracks inéditos y actualmente disponible a través del sello Melopea) y la Antología MH 1965/1966, que reúne la obra completa editada bajo el se llo Music Hall. Asimismo, se encuentran disponibles su EP y los tres simples originales que marcaron su primera etapa discográfica.

Una banda fundamental

Formados en 1964 en Rosario por Litto Nebbia y Ciro Fogliatta, Los Gatos Salvajes -inicialmente llamados The Wild Cats- fueron una de las primeras bandas argentinas de rock y protagonistas centrales del surgimiento de la música beat en castellano.

En 1965, ya instalado en Buenos Aires, el grupo grabó varios simples y su primer álbum de larga duración, Los Gatos Salvajes, considerado uno de los primeros discos de rock en español con canciones de autor. En un contexto en el que redominaban las versiones de repertorio anglosajón, la banda presentó composiciones propias en castellano, sentando las bases de lo que luego sería el desarrollo del rock nacional.

El disco incluye diez temas originales y versiones de clásicos del blues y el rock, como “Bajo la rambla” y “Little Red Rooster”, y refleja la solidez interpretativa del grupo, liderado por la voz inconfundible de Nebbia y el órgano de Fogliatta.

Integrantes registrados

Los integrantes de la formación registrada son Litto Nebbia en voz, armónica, percusión y guitarra en “Ruta A Go Go”; Ciro Fogliatta en piano, órgano, coros y celesta en “Bajo la rambla”; Chango Pueblas, guitarra; Guillermo Romero en bajo; y “Tito” Adjaiye: batería.

Estas reediciones digitales permiten acercar nuevamente al público obras fundacionales de la música argentina, reafirmando el compromiso del Inamu con la preservación y difusión del patrimonio musical nacional.