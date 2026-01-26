En marzo llega la Bienal de Historieta

La Ciudad de Buenos Aires organiza la Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026, un acontecimiento cultural de proyección internacional que se llevará a cabo del 18 al 22 de marzo. La Bienal reunirá al público con autores, editores y productores nacionales e internacionales. Se trata de un espacio de encuentro y formación en torno a uno de los lenguajes culturales con mayor tradición y proyección en la Ciudad.

La Bienal de Historieta de Buenos Aires nace con el objetivo de poner en valor la historia y el presente del género y, almismo tiempo, fortalecer su desarrollo como campo creativo y sector de la industria cultural.

El padrinazgo de esta primera edición estará a cargo de José Muñoz, uno de los máximos referentes de la historieta a nivel mundial, cuya trayectoria y reconocimiento internacional otorgan al evento una relevancia especial. La dirección artística será de Martín Ramón, editor y referente del sector, cuya mirada refuerza el perfil del encuentro como espacio de diálgo entre creación artística, edición y profesionalización.

La presentación de la Bienal se realizó en la Casa de la Cultura porteña y fue encabezada por la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, y la subsecretaria de Gestión Cultural, Alejandra Cuevas. “Las revistas y la historieta construyeron en Buenos Aires una tradición cultural conocida en todo el mundo, popular y sofisticada, profundamente humana. Buenos Aires es una ciudad contada e imaginada por la historieta argentina.

Esta Bienal nace como una decisión cultural de la Ciudad que reconoce ese legado y le da el espacio que merece. Contar con José Muñoz como padrino de esta primera edición es un honor y una referencia fundamental para la historieta argentina y

mundial. Un espacio de diálogo entre autores, lectores, editores y nuevas generaciones, que celebra la creatividad, la identidad y la construcción de comunidad”, destacó Ricardes durante el acto.

La Bienal se inscribe en una trama cultural que la Ciudad viene desarrollando desde hace décadas en torno al humor gráfico y la historieta. Iniciativas como el Museo del Humor, el Paseo de la Historieta y el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos dan cuenta de un ecosistema activo que reconoce a este lenguaje como parte central de su identidad cultural y editorial.

Como anticipo de la programa ción, y en el marco de Cultura de Verano, se realizarán actividades abiertas que adelantan el espíritu de la Bienal. Entre ellas, una clase de historieta con mesas de trabajo coordinadas por dibujantes y guionistas profesionales destinada a artistas en formación; activaciones de dibujo de historieta en vivo en la Casa de la Cultura, el Teatro 25 de Mayo y el Planetario; y un seminario de presentación de portfolios y proyectos orientado a editoriales y productoras, destinado a historietistas con obras terminadas o en desarrollo.