carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
Detuvieron a un joven narco
provincia de San Luis
San Pedro
El Carmen
Charlas sobre prevención de incendios
regional
La Cruz Roja
PALPALÁ
Espectáculos

Hornaditas será sede de un Encuentro de Comunidades

Habrá gran propuesta musical arriba del escenario para fortalecer el intercambio cultural del folclore popular.

Sabado, 24 de enero de 2026 00:00
ENCUENTRO CULTURAL | SE DESTACA LA ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLCLÓRICO HACHEROS DEL CHAMAMÉ.

La localidad de Hornaditas, en el departamento Humahuaca, se prepara para recibir el XXIV Encuentro de Comunidades Aborígenes del Churqui y El Cardón, un evento cultural y comunitario que se desarrollará hoy, desde las 8 hasta las 22, con entrada libre y gratuita.

La jornada reunirá a comunidades de la región en un espacio de encuentro, reafirmación identita‑ ria y celebración de las tradiciones ancestrales que forman parte del patrimonio cultural de la Quebrada de Humahuaca. A lo largo del día se desplegará un nutrido programa de actividades que combina lo ritual, lo artístico y lo festivo.

Entre las propuestas destacadas se encuentran el concurso de tortillas, la tradicional chimpeada y la chayada al churqui y al cardón, prácticas profundamente ligadas a la cosmovisión andina y al vínculo con la naturaleza. Estos elementos, representados por dos especies emblemáticas de la flora nativa, simbolizan la resistencia, la identidad y la memoria de los pueblos originarios de la zona.

El encuentro también contará con la participación de copleros, erquencheros, solistas, dúos y cuadrillas, quienes pondrán en valor la música ancestral transmitida de generación en generación. En ese marco, se destaca la actuación del grupo folclórico Hacheros del Chamamé, que aportará su propuesta musical al escenario del encuentro, fortaleciendo el intercambio cultural entre distintas expresiones del folclore popular.

Como cierre de la jornada, se realizará un baile popular, abierto a toda la comunidad y a los visitantes que se acerquen hasta Hornaditas para compartir una jornada de celebración colectiva. El XXIV Encuentro de Comu‑ nidades Aborígenes del Churqui y El Cardón se consolida así como un espacio fundamental para la preservación de las tradiciones, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la visibilización de la riqueza cultural de los pueblos originarios de la región.

