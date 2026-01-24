Carla Pugliese brilló con su tango

La bandoneonista, pianista y compositora Carla Pugliese tuvo un intenso y destacado paso por Jujuy, donde presentó su trabajo “La Yumba” y desplegó una agenda que combinó conciertos, formación y encuentros con el público. La artista se presentó el sábado en el Teatro Mitre junto a Adrián Subotovsky, en una velada que reunió música y danza, y luego ofreció una clínica de fraseo para músicos jujeños, además de cerrar su visita con una gran milonga.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Pugliese contó que su recorri‑ do artístico continúa por distintas provincias y adelantó una posible proyección internacional. “Estamos visitando Jujuy, después tenemos provincia de Buenos Aires en marzo, varios lugares, el Festival del Ternero, Morón y la zona sur en Berazategui”, dijo la nieta del maestro Osvaldo Pugliese.

De hecho anticipó, “ya hay una propuesta para llevarnos a Polonia a fin de año”, lo que podría derivar en una gira por Europa.

Sobre su último trabajo, la artista explicó que “La Yumba” fue grabada con un piano cargado de historia familiar. “Es el piano Foster Alemán que compró mi bisabuelo Adolfo Pugliese en 1922, con el que se hicieron los ensayos y las composiciones, incluida La Yumba”, relató. En ese mismo instrumento, Pugliese y Subotovsky compusieron “El Tango por la Paz”, una obra surgida a partir de un pedido desde Polonia. “Lo compusimos porque están con la guerra, es un tango”, precisó.

Durante su estadía en la provincia, tocó en el Mitre, donde tam‑ bién interpretó en piano su creación” Rescate de Luz”. La música destacó especialmente la clínica brindada a instrumentistas locales, que tuvo una amplia convocatoria. “Dimos una clínica que estuvo espectacular, vinieron todos con los instrumentos, hicimos un ensamble y terminamos aprendiendo el tango 9 de Julio”, expresó, y destacó su orgullo la participación de jóvenes con guitarra y bajo eléctricos interesados en el género.

El cierre de su paso por Jujuy fue con una milonga en el Hotel Oasis, organizada por Aromas de tango, donde interpretó varios tangos, milongas y hasta una versión de carnavalito, en un ambiente festivo y participativo que reunió a milongueros locales que la ovacionaron.