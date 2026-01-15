Carla Pugliese y Adrián Subotovsky llegan a Jujuy

La escena del tango en Jujuy tendrá un fin de semana especial e inolvidable con la llegada de "La Yumba Tour", una propuesta impulsada por Aromas de Tango que traerá por primera vez a la provincia a Carla Pugliese y Adrián Subotovsky, dos destacados y renovadores referentes del tango contemporáneo. El programa incluye una clínica formativa, presentaciones artísticas y una gran milonga, consolidándose como un acontecimiento destacado dentro de la agenda cultural jujeña.

La iniciativa surge del trabajo colectivo y autogestionado, con el objetivo de mantener viva la cultura del tango y generar espacios de encuentro, formación y disfrute para bailarines, músicos y amantes del género. Desde la organización remarcaron la importancia de ofrecer este tipo de propuestas durante el receso de verano, entendiendo que "es fundamental sostener y difundir el tango, y estas actividades representan una alternativa cultural de calidad en época de vacaciones".

Las actividades comenzarán mañana, con una entrevista y nota a los artistas a partir de las 10, seguida de una Clínica de Fraseo a las 10:30, un espacio de formación especialmente pensado para profundizar en los recursos expresivos del tango. El plato fuerte se dará desde las 20:30 en el Teatro Mitre sábado, cuando Carla Pugliese y Adrián Subotovsky se presenten, en una velada que reunirá música y danza. Sobre el escenario estarán Pedro Salas y "Nata" Lucas en las voces, acompañados por Efraín Cordero en guitarra y su hija en violín, aportando un clima íntimo y profundo al espectáculo.

La danza también tendrá un rol protagónico, con la participación de René Bellido, "Chabelo" Castillo, "Juanita" Zurriable, Eva Domínguez, Héctor Ruiz y Sebastián Canavire, quienes deleitarán al público con su talento y sensibilidad, reflejando la riqueza expresiva del tango actual.

El cierre del tour será el sábado, con una gran milonga a partir de las 21:30 en el Hotel Ohasis, un espacio pensado para compartir el tango en un ambiente festivo, participativo y de encuentro entre milongueros locales y visitantes. Está prevista la llegada de público y bailarines de Chile, Bolivia, y de provincias como Salta y Tucumán, lo que refuerza el carácter regional e internacional del evento.

Desde la organización aclararon que las actividades son aranceladas, ya que lo recaudado permitirá cubrir los costos de producción y garantizar la continuidad de este tipo de propuestas culturales.

Para reservas o consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3884879663 o 3885090470. Esta propuesta promete dejar una huella en Jujuy, reafirmando el crecimiento del tango en la provincia y el compromiso de sus organizadores por acercar espectáculos de jerarquía nacional al público local.