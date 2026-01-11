Lali Espósito disfruta sus vacaciones en Brasil

Mariana "Lali" Espósito eligió las playas de Brasil para tomarse unas vacaciones en el inicio de este 2026, donde combinó la moda, amistades y amor.

La cantante compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se la ve disfrutando en sus días de descanso, fuera de los escenarios y de los sets de filmación, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Allí, Lali no dudó en fotografiarse a las orillas del mar con una microbikini de animal print con bordes rojos, unos anteojos de sol negros y un sombrero.

Lali se robó todas las miradas con diferentes looks playeros que ya se perfilan como favoritos de la temporada: una microbikini rosa o una blanca con puntos negros y bordes rosas.

Además, la cantante compartió unas románticas fotos con su pareja, Pedro Rosemblat, y con sus amigas. También, Espósito dejó ver como se divirtió viendo delfines en los paseos en barco, bebiendo con sus amistades y leyendo libros.

De esta forma, Lali disfruta de unos días de descanso para celebrar su presente y recargar energías para este 2026.

ROMÁNTICOS | LALI Y SU NOVIO, EL PERIODISTA PEDRO ROSEMBLAT, MUY ENAMORADOS EN LA PLAYA.

Evangelina, en Punta

Otra que se lució con sus microbikinis es Evangelina Anderson, quien eligió las playas de Punta del Este para inaugurar su 2026, combinando descanso familiar y moda de alto impacto. En una pausa de las grabaciones de MasterChef Celebrity, la modelo se robó todas las miradas con un look playero que ya se perfila como favorito de la temporada: una microbikini en tonos tierra con detalles metalizados y accesorios de lujo.