Liliana Herrero presentará en Jujuy “Fuera de lugar”

La destacada música entrerriana Liliana Herrero llega Jujuy para presentar su última producción, "Fuera de Lugar". El 21 del corriente mes estará en Sala Teatro El Pasillo de ciudad capital, el 22 en la Sala "Barbarita Cruz" del Capec de Tilcara y el 24 en Humahuaca.

La acompañarán Pedro Rossi, en la guitarra y voz; Ariel Naón en contrabajo; Facundo Guevara en percusión y Mariano Agustoni en piano.

Sobre el disco, la artista señaló en sus redes sociales que "es un punto de fuga, no de retiro. Mi formación ha sido siempre de vínculo con la vida social, política, cultural y artística de este país. No podría pensarme en el horizonte de la deserción. Excepto que desertar signifique buscar otro lugar. Tal vez ese sea mi gesto. Es imprescindible preguntarse qué lugar es hoy este mundo, esta época. Lo que vislumbro en ella, me expulsa y horroriza. Es virtual e injusta. Insisto, no me retiro del lugar, es el lugar lo que impide estar en él. Este mundo es ajeno y cruel. Sus defensores sostienen argumentaciones instrumentales, utilitarias, eficaces y normativas. Pensado así, el mundo atenta contra la vida ya que deshecha de plano todo lo que aún podemos llamar humano e incluso la misma palabra mundo. Dos palabras problemáticas que si bien constituyen nuestra lengua desde hace miles de años, hay que revisar constantemente acompañados con los legados transformadores que todos los pueblos poseen".

También agradeció a "Elefante en la Habitación" y a todos los que hicieron posible que este disco hoy suene en todas partes.

Preguntas

También sobre la obra de Herrero, el periodista Gabriel Plaza expresó, en una nota para el medio digital "Panamá Revista": "Cuando Liliana canta, en realidad filosofa, se pregunta, cuestiona las certezas establecidas sobre lo folklórico, la tradición, el presente. Se aparta del sentido común para desacomodar el estado de las cosas. Liliana no busca respuestas en las canciones, sino preguntas que problematizan la historia argentina, y donde la verdad nunca es definitiva.(...) Ella refleja una música popular de la periferia, por fuera del algoritmo de la industria. Una música popular que se basta a sí misma, que tiene su propio ecosistema, que puede sonar diferente y emancipada. Que tiene su propia vida", remarcó.

Agregó que "desde el arte de tapa el título lo resume todo: Fuera de lugar. Así se siente la artista en esta sociedad contemporánea. Entonces la música, un disco, una canción, se vuelve refugio y trinchera, pero también escenario para pensar otra existencia, para hablar de las cosas importantes: el territorio, el amor, la vida, la muerte, la explotación, la belleza".

"Son más de veinticinco años de democracia y la cantora, nacida en Villaguay, los atravesó con sus discos. Allí se encuentra su historia, que es nuestra historia", finalizó Plaza.