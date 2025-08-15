¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Feria del Libro

Homenaje de Poetas Tizas

El Grupo es uno de los más antiguos con actividad ininterrumpida.

Viernes, 15 de agosto de 2025 23:35

El presidente del Grupo Poetas Tizas, Yoyi Piedra Quilino, anunció que este domingo a las 19 horas, en el Caja en el marco de la Feria del Libro, se realizará un homenaje a escritores desaparecidos. La actividad, organizada por invitación de la Secretaría de Cultura de la provincia, contará con la participación de diez poetas que presentarán y leerán sus obras.

“Damos la posibilidad a todos los artistas de la cultura, como artesanos, pintores plásticos, escultores, músicos y cantantes”, destacó Piedra Quilino. Para dar mayor brillo al encuentro, también se presentarán dos cantantes. Con 25 años de trayectoria ininterrumpida, el Grupo Poetas Tizas es uno de los más antiguos en actividad, organizando cada viernes eventos en el Patio del Arte de la Galería Colonial, convirtiéndose en un espacio clave para la difusión de la poesía y la cultura local. Este aniversario, enmarcado en un evento tan significativo como la Feria del Libro, busca reafirmar su compromiso con la memoria, la creación artística y la unión entre diferentes expresiones culturales.

