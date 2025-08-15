“Tata” Nieva celebra hoy la hermandad cultural

El reconocido bandoneonista jujeño "Tata" Nieva regresa al escenario del teatro El Pasillo con la tercera edición de su espectáculo "Boliviano", una propuesta que combina música, danza e historia para rendir homenaje a la cultura del país vecino. La cita será el sábado 16 de agosto a las 21, en un marco especial: el Bicentenario de la Independencia de Bolivia.

El reconocido bandoneonista jujeño "Tata" Nieva regresa al escenario del teatro El Pasillo con la tercera edición de su espectáculo "Boliviano", una propuesta que combina música, danza e historia para rendir homenaje a la cultura del país vecino. La cita será el sábado 16 de agosto a las 21, en un marco especial: el Bicentenario de la Independencia de Bolivia.

"Este es un año muy especial porque Bolivia está celebrando sus 200 años de independencia. Por eso la propuesta incluye un recorrido musical e histórico por un repertorio muy cercano a nuestros afectos y a la cultura de la región", adelantó Nieva, quien se ha destacado por su compromiso con la preservación y difusión de las raíces musicales del norte.

La velada contará con un nutrido grupo de artistas invitados: Ana Quinteros en charango; las voces de Mónica Pantoja, Gustavo Aguirre, Malka Mercado, Marcos Rodríguez y Mayra Nieva; así como Seba Rocha. La danza también tendrá un papel protagónico con la participación de Daniela Vale, Aitana y Arlette Padilla Herrera, quienes desplegarán coreografías inspiradas en el folclore boliviano y la mixtura cultural que caracteriza a la frontera norte.

"Tenemos tantos vínculos con Bolivia que la música es la más adecuada para recrearlos y seguir encontrándonos como hermanos de una misma patria", subrayó el músico, convencido de que el arte es un puente capaz de trascender límites geográficos.

En esta tercera entrega, "Boliviano" buscará no solo evocar melodías que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de jujeños, sino también reflejar la unión vigente entre el pueblo argentino y boliviano. "Creemos que es fundamental recrear sonidos y canciones desde el recuerdo, pero también queremos plasmar la hermandad del presente que nos une en las mismas causas", concluyó Nieva.

Las entradas anticipadas -con promociones especiales- pueden reservarse al 388 6854409. El Teatro El Pasillo está ubicado en José de la Iglesia N° 1190.