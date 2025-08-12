“Pipi” Piazzolla visita esta tarde la Feria del Libro

El reconocido baterista, compositor y docente argentino, Daniel "Pipi" Piazzolla, se suma a la programación de actividades y espectáculos de la 21º Feria del Libro de Jujuy, que se está desarrollando en la provincia, y que se prolongará hasta el próximo domingo.

El reconocido baterista, compositor y docente argentino, Daniel "Pipi" Piazzolla, se suma a la programación de actividades y espectáculos de la 21º Feria del Libro de Jujuy, que se está desarrollando en la provincia, y que se prolongará hasta el próximo domingo.

El artista estará disponible para el público jujeño en general esta tarde de 14.30 a 16.30, en el Teatro Mitre. En este tiempo, Piazzolla dictará un taller intensivo sobre lenguaje de jazz contemporáneo para bateristas, presentará su libro "La batería en el tango moderno", clave para repensar el instrumento dentro del género; y cerrará con una presentación musical.

Las entradas están en venta por Autoentrada.com o en las boleterías del teatro Mitre, y pagando una, podrán ingresar dos personas (2x1).

Daniel "Pipi" Piazzolla es nieto de Ástor Piazolla e integra el sexteto Escalandrum desde hace 20 años.

Con otra formación, denominada Pipi Piazzolla Trío, lleva editados varios discos, como "Mi tango en Buenos Aires (Nordic Sounds Meets Pipi Piazolla)", "Triathlon" junto a Cirilo Fernández y Mariano Sívori, etc.

En 2012 con su banda Escalandrum obtiene el Gardel de Oro y los galardones por Mejor Álbum de Jazz, Producción del Año y Álbum del año.

El 7 de junio de 2015 Pipi Piazolla Trío recibe el Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum de Jazz.

Él es heredero de una poderosa tradición familiar, y el líder de dos referentes indiscutidos del jazz argentino actual.

Cómo sigue la feria

La actividad forma parte de una programación de la Feria del Libro Jujuy que, bajo el lema "Los sentidos a escena", reúne a autoras, autores, artistas y público de todas las edades, hasta el próximo domingo, en un corredor cultural que abarca los espacios de el Cabildo - Enerc - Caja, en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

La Feria en San Salvador de Jujuy se puede recorrer, de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 21, los sábados y feriados: 10 a 14 y de 17 a 22, y los domingos de 16 a 21.

En la sede de San Antonio la propuesta es desde ayer hasta el jueves de 9 a 12 y de 15 a 19, en la Biblioteca de esa localidad.