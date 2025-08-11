Doble Vida revivirá Episodios Sinfónicos

El próximo 13 de septiembre, el imponente Teatro Mitre será escenario de una velada musical de alto vuelo: Doble Vida, una de las bandas tributo más reconocidas del país, presentará una cuidadosa y emotiva reproducción en vivo de Episodios Sinfónicos, la obra que marcó una etapa única en la carrera solista de Gustavo Cerati.

El próximo 13 de septiembre, el imponente Teatro Mitre será escenario de una velada musical de alto vuelo: Doble Vida, una de las bandas tributo más reconocidas del país, presentará una cuidadosa y emotiva reproducción en vivo de Episodios Sinfónicos, la obra que marcó una etapa única en la carrera solista de Gustavo Cerati.

Más que un concierto, será una verdadera experiencia artística que entrelaza el rock, la música sinfónica y la memoria colectiva de toda una generación. Esta edición especial contará con un ingrediente de jerarquía: la dirección orquestal del maestro Alejandro Vilte, figura destacada de la escena jujeña, actual director de la Jujeña Jazz Band y referente por su sensibilidad interpretativa y solvencia técnica. Su dirección será clave para dar vida a los arreglos que transformaron el legado de Cerati en una obra sinfónica de profunda belleza.

La labor en los arreglos estará a cargo del músico y docente Carlos Cruz, quien aportará una lectura cuidada y respetuosa de las partituras originales. Mientras que la voz principal será interpretada por el talentoso Christian Vivero, cuya capacidad para evocar la intensidad vocal de Cerati, sin caer en la imitación, ha sido destacada en cada presentación. Su interpretación promete emoción, respeto y una identidad propia que rinde homenaje sin perder autenticidad.

El espectáculo recorrerá un repertorio clave de Episodios Sinfónicos, incluyendo joyas como "Canción Animal", "Raíz", "Verbo Carne" y "Corazón Delator", que se perfila como uno de los momentos más conmovedores de la noche. Cada pieza será presentada con una puesta en escena de nivel profesional, conjugando la fuerza de una banda consolidada con la profundidad sonora de una orquesta en vivo.

Doble Vida no se limita a interpretar a Cerati: lo revive, lo resignifica, y lo hace desde un lugar de amor profundo por su música. Este concierto no será un tributo convencional, sino un homenaje cuidadosamente construido, que busca recrear uno de los momentos más íntimos y poéticos de la música latinoamericana.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro Mitre. La expectativa crece entre los fanáticos de Cerati y los amantes de la música en general, que se preparan para vivir una noche única e irrepetible.

Doble Vida y Alejandro Vilte invitan al público a reencontrarse con Cerati desde el corazón de su obra más introspectiva. A vivir sus episodios como si fueran eternos.