El hermano de Locomotora Oliveras: “Va a reaccionar, es fuerte”

A cinco días de que Locomotora Oliveras sufriera un ACV, la preocupación y la angustia envuelven al entorno de la exboxeadora. La deportista continúa internada en la terapia intensiva del Hospital José María Cullen de Santa Fe rodeada por sus seres queridos, quienes siguen de cerca su evolución. En ese marco, este sábado, su hermano Jesús dio nuevos detalles de su estado y reveló cómo fue la charla que tuvo con ella antes de su última operación.

“Nosotros como familia estamos shockeados, nunca nos hubiéramos esperado esto. Uno lo puede esperar de un familiar que esta en un proceso crónico de enfermedad, pero de una deportista tan sana como mi hermana no. Mi hermana es la persona más sana que conozco”, comenzó diciendo el hermano de Locomotora en diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América).

Durante la charla, el conductor le consultó cuál había sido el pronóstico que arrojaron los médicos y si hubiera sido posible prevenir esta situación. “En las personas deportistas, jóvenes, es muy difícil que pase. No se si se puede prevenir un ACV, se puede tratar. Pero si te pasa a las dos de la mañana durmiendo, eso fue lo malo. Mi hermano viajó a Santa Fe, estaba con su hijo, estaban charlando, mirando una peli y ella dijo: “Levantame a las 9”. Estaba perfecta. Al otro día, Alexis la va a levantar y se encontró con esa situación, tirada en la cama, confusa. La ambulancia respondió rapidísimo. Estaba sin poder mover la mitad del cuerpo, y ahí la llevaron al hospital y quedó internada, con diagnostico del ACV. De ahí nos llamaron a nosotros, primero estábamos totalmente negados”.

Fue entonces cuando Jesús contó cómo fue su encuentro con su hermana, luego de conocer la situación: “La pude ver al otro día, me quedé más tranquilo porque pude hablar con ella, no podía mover la mitad del cuerpo pero hablaba, recordaba. Estuvo 5 o 10 minutos, después el medico me llamó aparte y dijeron que teníamos que esperar 72 horas. Yo creo que va a estar todo bien y después vamos viendo. Pasaron 40 horas y la tuvieron que operar de urgencia, por la inflamación y el edema que tenía, para salvarle la vida. El medico me dice que es hora por hora, hay que esperar 10 días, ahora está estable”.

En otro aspecto de su recuperación, Ventura le preguntó al familiar de Oliveras si era común que se induzca a un paciente al coma en esta situación. “Siempre después de una operación tan grande se la debe inducir al coma unos días. Le han sacado una parte del cráneo para liberar prisión. El médico dijo hora tras hora. No habló de secuelas. No estábamos al tanto que ella era hipertensa. Mira que he trabajado con ella cuando era boxeadora, estábamos rodeados de médicos, pero no sabía”, afirmó el hermano de la exboxeadora.

“¿Cómo fue tu charla con ella?”, le consultó el conductor, a lo que el joven respondió: “Hablé con ella antes de la operación, ella me preguntaba cómo estaba yo, si había comido. Estaba pensando en nosotros. Ahora ella está en asistencia mecánica. Después de 10 días se la pueden sacar. Si mejora le van a ir sacando de a poco y viendo si puede reaccionar. Conociéndola, seguro va a reaccionar, es muy fuerte mi hermana. Tenemos de vuelta a Locomotora”.

En un momento más delicado de la charla, los panelistas del programa le consultaron a Jesús cómo había sido la infancia con Locomotora. Sin dudar, el joven respondió: “De ella recuerdo su fortaleza, cuando íbamos a la primaria ella era la que me defendía de los chicos, era mucho mas fuerte que yo y que los varones de su edad. Era una especia de heroína. Yo era el débil de la familia. Era muy simpática, muy luchadora, nunca estuvo depresiva, por mas que la situación era mala. Mi papá era un psicópata, mi hermana lo recuerda diferente. Mi mamá era una víctima de ese hombre. Pero ella siempre optimista. Trabajar para ella fue la mejor experiencia que tuve”.

Al destacar la fortaleza de la exboxeadora, Jesús recordó que Locomotora comenzó a practicar ese deporte para “poder defenderse, ser alguien y escaparse de la miseria”.