El Ballet Juventud Prolongada está ternado para los Premios Martín Fierro de la Danza a nivel nacional. Sí, un logro más de este elenco artístico que lleva décadas luciendo nuestra cultura en todos los escenarios posibles, bajo la dirección del profesor Gustavo Aybbar.

Llegar a Buenos Aires en el mes de diciembre para participar de la ceremonia, tiene un costo alto, y vale la pena que nuestros artistas, que tan bien nos representan fuera de la provincia, puedan estar.

Por esta razón, mañana desde las 11 de la mañana, se realizará la Peña "Tradicionalmente Juventud Prolongada", en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Urquiza y Gorriti), que les permitirá recaudar fondos para cumplir este objetivo.

Se suman a esta jornada donde habrá comidas regionales, una grilla de artistas que colaboran con este propósito. Actuarán Fabio Gallo, Jasy Memby, Noelia Abendaño, Waynas, Takinas, Darío Cazón, Daniel Cisnero, Elías Abalos, y los ballets Runakuna Wiñay, Herencia Norteña y Karallantas.

Habrá como premio, una cabeza guateada para la mejor pareja de baile del público y para la mesa más fiestera.

El derecho de espectador se fijó en $1.000, y como se mencionó antes, lo recaudado será para el viaje del ballet a Buenos Aires, en ocasión de los Premios Martín Fierro.