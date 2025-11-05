1º Festival “Argentina en danza” en el Teatro Mitre

Esta noche a las 20, el Ballet El Argentino de Palpalá, que dirigen Tomás López y Magalí Farfán, presenta la primera edición del Festival “Argentina en danza”.

La cita será en la sala mayor del Teatro Mitre, donde los organizadores ofrecerán todas sus danzas, y además tendrán como invitados especiales al Ballet Huayra Muyoj, Sambos Virgen de la Candelaria, Alma de Acero, Herencia Norteña, Sueños de Mi Tierra, Los Diablos Malambo, Tradiciones Patrias, Ballet Señor y Virgen del Milagro, fragmento de la obra “Cuando nos nombran”, etc.

Las entradas están en venta en la boletería del coliseo y por Autoentrada (online).