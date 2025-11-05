°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

sesiones extraordinarias
interés municipal
Hospital Garrahan
CFK
Claudia Sheinbaum
Lionel Messi
Fred Machado
Chat GPT
Teatro Mitre
PALPALÁ
sesiones extraordinarias
interés municipal
Hospital Garrahan
CFK
Claudia Sheinbaum
Lionel Messi
Fred Machado
Chat GPT
Teatro Mitre
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ballet El Argentino de Palpalá

1º Festival “Argentina en danza” en el Teatro Mitre

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 23:31

Esta noche a las 20, el Ballet El Argentino de Palpalá, que dirigen Tomás López y Magalí Farfán, presenta la primera edición del Festival “Argentina en danza”.

La cita será en la sala mayor del Teatro Mitre, donde los organizadores ofrecerán todas sus danzas, y además tendrán como invitados especiales al Ballet Huayra Muyoj, Sambos Virgen de la Candelaria, Alma de Acero, Herencia Norteña, Sueños de Mi Tierra, Los Diablos Malambo, Tradiciones Patrias, Ballet Señor y Virgen del Milagro, fragmento de la obra “Cuando nos nombran”, etc.

Las entradas están en venta en la boletería del coliseo y por Autoentrada (online).

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD