Molina ponderó los tres puntos cosechados

Francisco Molina volvió al gol y sirvió para que Gimnasia y Esgrima se quede con los tres puntos durante la fecha pasada. Pero ya dio vuelta la página y se enfoca en el partido del próximo sábado desde las 19 visitando a Tristán Suárez.

"El equipo cumplió con lo planificado y estamos preparados para visitar a Tristán Suárez, será otro partido complicado, duro, pero tenemos que seguir por este camino", apuntó el extremo del "lobo".

Pero "Pancho" Molina viene de marcar un golazo, aunque reconoció ante El Tribuno de Jujuy que no quiso poner la pelota en ese ángulo "la verdad que no, intenté pegarle al arco, no vi por donde entró, quiero verlo después, me parece que fue al primer palo arriba, pero lo importante es que entró y sirvió para sumar tres puntos y eso me pone muy contento", expresó.

Pero no fue casualidad, el zurdo jugador de Gimnasia "lo venia intentando en partidos anteriores, no se me estaba dando, pero ahora se medió dio y estoy muy feliz".

Por eso los tres puntos "valen mucho, sobre todo porque fue ante un rival que se nos plantó muy bien en el primer tiempo, no le podíamos entrar por ningún lado cuando nos arman línea de cinco se nos complica, pero en el segundo tiempo fuimos un poco más ofensivos así que nos vamos contentos porque nos quedamos con los tres puntos".

Claro que fue fundamental haber empatado casi desde el vestuario "el gol tempranero en el segundo tiempo en los primeros minutos fue clave, porque creo que, si pasaban 15, 20 minutos y no lo empatábamos se nos iba a complicar muchísimo, pero logramos sostener los tres puntos en casa que es importante", opinó Molina.

Pero ponderó que "hicimos un gran partido, lo que pasó es lo que se trabajó en la semana, ya habíamos hablado que comenzábamos desde el banco pensando en el segundo tiempo y salió redondito, fue la planificación que hicimos durante la semana".

Recordó que "creo la última vez que había marcado fue contra Gimnasia de Mendoza la temporada pasada de cabeza, pero primero porque ganamos y después porque le pude dar la asistencia a Cristián, por Menéndez, para marcar el gol del empate, y después para que los tres puntos se queden en casa".

Gimnasia y Esgrima sabe que de local los partidos serán cerrados "el primer tiempo sabíamos que iba a ser así, que ellos iban a venir a meterse atrás y salir de contragolpe, pero en el segundo tiempo fuimos protagonistas y jugamos bien".

Sin embargo de visitante será otra cosa "Tristán Suárez debe salir a buscar el partido, nosotros vamos a proponer nuestro juego y trataremos de ser efectivos a la hora de marcar para comenzar a asegurar el marcador y tratar de volver con los tres puntos", finalizó Francisco Molina.

Hoy el plantel realizará fútbol formal, allí el entrenador Hernán Pellerano comenzará a definir el once que será de la partida el sábado frente al elenco de Tristán Suárez.