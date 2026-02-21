San José RC puso en marcha la pretemporada en La Mielera

Con los objetivos trazados para la temporada 2026, San José Rugby Club comenzó con los trabajos físicos de pretemporada. La cita es en el predio de La Mielera ubicado en el acceso sur de la ciudad de San Pedro de Jujuy en todas las categorías.

Según la edad, los jugadores se van dividiendo en su respectiva categoría, ya que por ejemplo para los más pequeños, se trabaja los martes y jueves desde las 18.30, mientras que los sábados entrenan a partir de las 16.

Desde el "naranja" destacaron que los menores no hace falta que tengan experiencia previa, ya que la idea es que se sumen y poco a poco ir adquiriendo conocimientos del deporte de la "guinda", pero que sí cuenten con ganas de aprender, entrenar y crecer.

Para las chicas, también se pueden sumar en el mismo horario los martes y jueves, mientras que los sábados es a partir de las 15.30. Si bien ya cuentan con una base del equipo de las últimas temporadas, la idea es sumar nuevos valores.

Para mayores, los sábados a las 18.30, mientras que desde San José RC darán a conocer nuevos días y horarios amén que aspiran a seguir sumando jugadores.

El "sanjo" tendrá distintas competencias, desde el certamen doméstico que organiza la Unión Jujeña de Rugby, hasta Copa Jujuy, sumado a las salidas y competencias con clubes de la vecina provincia de Salta.