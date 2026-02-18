La idea del DT que ya se empieza a reflejar

GONZALO DIAZ

Más que conforme se lo notó a Hernán Pellerano en este inicio de temporada. El entrenador de Gimnasia y Esgrima resaltó el trabajo que vienen desarrollando más allá que se sorprendió por el rendimiento del equipo tan rápido.

"Están convencidos con la idea, era un rival difícil, teníamos que tener cuidado porque era un equipo que presiona bien, un equipo bien armado, así todo pudimos salir jugando, creo que fue el primer tiempo sobre todo donde se notó mucho más claro esa idea, fuimos ampliamente superiores, el resultado no marca la diferencia que tuvimos en el partido", expreso luego de la victoria ante Midland.

Pellerano, habló sobre el volumen de juego que tuvo el "lobo" tanto el domingo como en el duelo de Copa Argentina "sabía los jugadores que tenía y los que trajimos, siempre un entrenador sueña con que se dé más rápido el funcionamiento, no es fácil que se vea rápido, pero es todo mérito de ellos, de los jugadores, el convencimiento que tienen, lo humilde que son a la hora de trabajar, le decis una idea y lo plasman en cada partido, tienen la valentía y la calidad para hacerlo, muy contento que se vea muy rápido la idea, aunque nos falta cerrar los partidos", subrayó.

El técnico "albiceleste" reconoció que "llegamos y no vinimos a cambiar mucho, valoramos todo lo que se hizo con Matías por Módolo, porque hizo un gran torneo, por eso se quedó la base, llegamos para poner nuestra idea, nuestra identidad, que sea un partido protagonista, en todas las canchas".

Sin dudas fue fundamental "mantener los jugadores del año pasado, trabajamos el orden, la intención a la hora de recuperar la pelota, eso que viene del año pasado lo mantenemos, se notan los avances con lo que queremos por ejemplo me gusta tener un juego de más posesión a la hora de ser directo, pero despues tampoco era cambiar muchas cosas".

Lo que viene

Se viene Chacarita Juniors, el equipo que tiene como técnico a Matías Módolo, un conocido de la casa, de él, de los jugadores "es un cuerpo técnico que aprecio mucho, estuve como jugador, después cuando me reiré me recibían muchas veces cuando ellos iban a jugar a Buenos Aires, uno siempre tiene que ser agradecidos, pero seguramente ellos conozcan a los jugadores que tengo yo, pero yo conozco la forma de jugar que tiene Matías, pero esto es fútbol, ellos se tienen que levantar en una buena tarde, tener la tranquilidad para resolver algunas situaciones, será un lindo partido, es un cuerpo técnico que no solamente yo, sino también mis jugadores le tiene mucho aprecio así que será un lindo reencuentro", opinó Hernán Pellerano al respecto.

"Chaca", en la tarde del domingo pasado, recibió a San Martín de San Juan en su estadio por la primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El "funebrero" comenzó en desventaja con el gol de Nazareno Funez. Sin embargo, Milton Leyendeker marcó el gol del empate a los 36' del primer tiempo.