Gallardo rearma el equipo pensando en Argentinos Juniors

El entrenador Marcelo Gallardo ya trabaja en la reconfiguración del equipo de River para visitar a Argentinos Juniors mañana en La Paternal, con un cambio obligado en el mediocampo tras la expulsión de Fausto Vera en la derrota ante Tigre.

El "Muñeco" tendría definido que el mediocampista Giuliano Galoppo sea el encargado de reemplazar al volante sancionado, por lo que podría volver al once titular ante el "bicho".

La caída frente al "matador" no solo dejó un resultado adverso y un bajo rendimiento colectivo, sino también consecuencias inmediatas de cara a la próxima fecha.

La tarjeta roja que vio Vera, tras una disputa en altura que generó polémica por la falta de revisión del VAR, lo marginará del cruce ante el "bicho" y obliga al "Muñeco" a mover piezas en una zona clave.

Desde el inicio de la temporada, Gallardo apostó por una dupla en la mitad de la cancha integrada por Vera y Aníbal Moreno, dos de los refuerzos del último mercado.

Ambos fueron titulares en las primeras cuatro jornadas y respondieron dentro de lo esperado hasta el encuentro del sábado, donde la expulsión del ex Atlético Mineiro alteró los planes.

Ante este escenario, Galoppo aparece como la principal alternativa para ocupar ese lugar. El volante viene de un cierre de año complejo, marcado por el penal fallado ante Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Argentina y el posterior reproche del público.

Sin embargo, el cuerpo técnico decidió sostenerlo en el plantel para 2026 y darle continuidad en la pelea por un puesto. En lo que va del campeonato ingresó en todos los partidos, aunque siempre desde el banco, y su rodaje lo posiciona por delante de Kevin Castaño.

Además del ingreso de Galoppo, Gallardo evalúa otra variante en el once inicial. Marcos Acuña regresaría a la titularidad en reemplazo de Matías Viña, quien arrastra inconvenientes físicos y fue sustituido en el entretiempo ante Tigre.

Casaca nueva

River presentó su nueva camiseta alternativa violeta y la reacción de los hinchas fue inmediata y mayoritariamente negativa.

Apenas se publicaron las imágenes oficiales del nuevo diseño, las redes sociales se llenaron de críticas, burlas y cuestionamientos por el color elegido.