"La prioridad es realizar una buena pretemporada"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy continúa con sus trabajos de pretemporada, un período que "será un buen inicio para un año exigente y competitivo", según las palabras del capitán del "lobo", Guillermo Cosaro.

"La prioridad es hacer una buena pretemporada", destacó el experimentado defensor y detalló que los trabajos se basan "en la mejora de nuestra capacidad física" y aseguró que "estamos trabajando duro para afianzar conceptos tácticos".

Asimismo, Cosaro indicó que "avanzamos en la idea de juego que tiene el técnico Hernán Pellerano".

Sobre el viaje a Córdoba, previsto para mañana, el capitán de los "albicelestes" adelantó que "tendremos partidos que nos servirán para seguir conociéndonos y empezar a agarrar ritmo".

Con respecto a los refuerzos, señaló que "se armó un gran plantel", poniendo el foco en que "además de ser buenos jugadores son buena gente". "Los estamos incorporando al grupo para que se adapten y entreguen su mejor versión", señaló.

Finalizó con sus declaraciones, expresando estar "muy contento" de seguir defendiendo la camiseta de Gimnasia de Jujuy y que se siente "con muchas ganas de arrancar esta nueva etapa".

En tanto, se confirmó que el domingo 15 de febrero, por la fecha 2, el "lobo" visitará a Chacarita Juniors, en un partido correspondiente a la Zona B de la Primera Nacional 2026.

El encuentro se jugará en el estadio "funebrero" desde las 17 y por primera vez el extécnico de los "lobos", Matías Módolo, estará frente a frente con sus exdirigidos.

El DT es muy querido entre en los hinchas porque llevó al equipo a ser protagonista durante el campeonato anterior y estar disfrutando de las mieles del liderazgo durante 14 fechas.

Sin embargo, en la última etapa del certamen de la temporada pasada, el equipo decayó notablemente su rendimiento. Y aunque incidieron las bajas por lesiones y suspensiones, Módolo nunca pudo encontrar la fórmula para ser el de antes.

De esta manera, Gimnasia terminó quinto, no logrando la ansiada ventaja deportiva en el Reducido. Sólo la tuvo al enfrentar de entrada al quinto de la otra zona, San Miguel, que con el empate en Jujuy le bastó que seguir en carrera. Luego tuvo que medirse con Deportivo Madryn, que venía de perder la final por el primer ascenso y quedó eliminado con escándalo de por medio. Y entonces Módolo decidió no renovar.

Cabe recordar, que el equipo "albiceleste" debutará ante Midland, el viernes 6 de febrero, en el estadio "23 de Agosto".