Avanza la pretemporada del plantel de Gimnasia

La pretemporada de Gimnasia sigue a full. Ayer el técnico Hernán Pellerano supervisó un doble entrenamiento en el complejo deportivo Papel NOA. A la mañana se hizo hincapié en la parte física y por la tarde se focalizó en los aspectos tácticos, con diferentes movimientos.

El objetivo es que los muchachos vayan asimilando la idea futbolística del nuevo entrenador para comenzar a plasmarla en los partidos amistosos que se jugarán la próxima semana en Córdoba.

Precisamente para el viaje a Río Segundo se buscará ya tener la totalidad del plantel conformado, esperando en las próximas horas el arribo de los últimos refuerzos.

Según trascendió, el centrodelantero Octavio Bianchi (30 años) tendría previsto arribar mañana, después de arreglar condiciones con el club, firmar su contrato y ponerse a trabajar a la par de sus compañeros.

Bianchi se inició en Unión de Maipú (Buenos Aires) y luego emigró a Sarmiento de Ayacucho en 2016 para jugar el ex Torneo del Interior. Luego tuvo un paso por Ferro Carril Sud de Olavarría, y regresó a Unión para después vestir los colores de Belgrano de Coronel Vidal.

Jugó en Ever Ready en 2019. Luchador incansable y aprovechador de oportunidades, el punta pasó después a Bolívar, en el denominado Regional Amateur. Allí jugó poco, hasta que le surgió la posibilidad de emigrar a Sansinena, donde su carrera obtuvo el brillo que buscaba. En 2021 y militando en el Federal A consiguió anotar 13 goles en 26 partidos, y los ojos del ascenso comenzaron a posarse sobre él. All Boys lo contrató a préstamo y fue parte de la muy buena campaña, ingresando al Reducido pero rápidamente quedó eliminado en octavos de final, ante Defensores de Belgrano. No obstante ello, Bianchi hizo 15 goles en 30 partidos.

Sus festejos no pasaron inadvertidos y uno de los primeros en fijarse fue Carlos Tévez, cuando era DT de Rosario Central. También hubo sondeos de Independiente, Vélez y hasta el Bolívar de La Paz, pero apareció un nuevo interés del "canalla" comandado por el desaparecido Miguel Ángel Russo, y todo llegó a bueno puerto.

Posteriormente emigró a O`Higgins de Chile en 2024 y Orense de Ecuador el año pasado. Y ahora está listo para sumarse al "lobo" jujeño.