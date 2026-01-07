Hinestroza no oculta sus ganas de sumarse a Boca

Pareciera ser una novela sin final. Pasan los días y no se aceleran las dilatas negociaciones para que Marino Hinestroza se convierta en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. En medio de ese contexto de incertidumbre, tomó una contundente decisión con Atlético Nacional que significó una clara muestra de postura y podría destrabar las tratativas entre las partes.

La diferencia entre los clubes corresponde a un desacuerdo por un cambio de última hora del conjunto de Medellín, que pretende recibir un mayor beneficio económico. El pacto inicial oscilaba los 5 millones de dólares por el 100% del pase pero desde Colombia buscan aumentar las ganancias porque comparten la mitad de la ficha con Columbus Crew, por ende, los ingresos también.

Lo cierto es que Hinestroza no se presentó al entrenamiento de Nacional. Según estaba planificado desde hace tiempo, era el inicio de la pretemporada para comenzar los trabajos físicos de cara a las competiciones oficiales de este 2026. Sin embargo, el futbolista decidió ausentarse en el predio del "verdolaga" para dejarle un claro mensaje a la cúpula directiva.

La postura es clara: solo quiere jugar en Boca. De hecho, tal es la convicción de vestir su camiseta que entre Hinestroza y el "xeneize" el acuerdo existe hace semanas. Sin ir más lejos, el extremo tiene arreglado verbalmente que firmará su contrato hasta diciembre de 2029, ni bien se limen las asperezas entre las instituciones implicadas en las tratativas. También durante la jornada, Marino se expresó a través de sus redes sociales personales después de varios días de silencio. "¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?", escribió en primera instancia el delantero, en otro mensaje encriptado para los dirigentes de Atlético Nacional. "eh, jaja, deje la bobada", agregó luego. La cuestión es que el plantel dirigido por Claudio Úbeda ya trabaja a full y espera por el colombiano.