Temporada de verano para centros infantiles sampedreños

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy dio inicio a la Temporada de Verano 2026 en los Centros de Desarrollo Infantil, reafirmando el compromiso con la niñez, la inclusión y el acompañamiento integral a las familias.

En este marco, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Angie Peñaloza, expresó su satisfacción por el comienzo de las actividades y destacó que "con mucha alegría arrancamos con las propuestas recreativas, deportivas y culturales en los CDI municipales". Las acciones se desarrollan tanto en "Pasitos de Vida", que funciona en el Centro Integrador Comunitario de la Nueva Ciudad, como en "Pinceladas de Amor", ubicado en el SUM del Barrio La Merced.

La funcionaria explicó que el programa "CDI en Verano" ofrece un espacio de contención, aprendizaje y recreación para niños y niñas durante el receso escolar, con actividades pensadas para estimular el juego, la creatividad, el movimiento y la socialización, siempre en un entorno cuidado y acompañado por personal capacitado.

Asimismo, Peñaloza detalló que las actividades se desarrollan de lunes a sábados, en el horario de 7 a 13 y que la participación es totalmente gratuita. Los padres, madres o tutores interesados pueden inscribir a los pequeños de 1 a 5 años de edad, presentando únicamente la fotocopia del DNI del menor y del adulto responsable.

La titular del área remarcó que se realizó un importante trabajo de difusión del programa en los distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de familias posibles. En ese sentido, invitó a sumarse a la iniciativa, señalando que "este espacio está pensado para acompañar a aquellas familias que, durante el verano, continúan con sus actividades laborales y muchas veces no cuentan con un lugar donde dejar a sus hijos. Acá los recibimos con los brazos abiertos para que puedan disfrutar, divertirse y compartir durante todo el mes".

También destacó que el proyecto es el resultado de un trabajo articulado entre la diputada Gisel Bravo y el secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo.