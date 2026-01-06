Prosigue pretemporada del "lobo"

El plantel de Gimnasia y Esgrima, luego de unas breves vacaciones, reanudó ayer la pretemporada en la tranquilidad del complejo deportivo Papel NOA.

Allí, el flamante técnico Hernán Pellerano y su cuerpo de colaboradores se reecontraron con los muchachos, con la mente puesta en prepararse para días duros de trabajos físicos y los amistosos que se jugarán la próxima semana en Córdoba.

También hubo caras nuevas y esperan por más refuerzos que arribarán entre hoy y mañana. La idea es que el sábado ya esté a disposición del entrenador el grupo completo, previo al viaje a Río Segundo.

Precisamente, los jugadores Delfor Minervino, Martín Lazarte y Gonzalo Villarreal formalizaron su vínculo contractual con el "lobo" jujeño en la víspera.

El acto de rúbrica de los contratos tuvo lugar en instalaciones del estadio "23 de Agosto", con la presencia del manager deportivo, Julio Chiarini.

En este marco, Minervino, marcador lateral derecho, aseguró que viene a "darlo todo" y comentó que eligió Jujuy porque le "gustó el proyecto deportivo de Gimnasia".

"Cuando los enfrenté el año pasado vistiendo la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires, sentí las ganas y la necesidad de ser parte de Gimnasia de Jujuy", enfatizó.

En cuanto a su nuevo equipo, lo calificó como "muy duro" y resaltó que "cuenta con jugadores de jerarquía".

Respecto de la pretemporada en marcha, Minervino prevé "un trabajo picante" que será "el motor para todo el año".

Por su parte, Lazarte recalcó que "Gimnasia es un club muy lindo al que vengo siguiendo hace tiempo" y garantizó que "Voy a entregar todo siempre por esta camiseta". Es lateral izquierdo

Villarreal, a su turno, destacó que "Gimnasia es un club grande e importante en la Primera Nacional" y agregó que "representa un lindo desafío en mi carrera".

El marcador central subrayó su compromiso de "trabajar duro para tener un muy buen año" y puntualizó que "tenemos grandes objetivos y la mayor ilusión".

También cumplió su primera práctica el arquero Matías Ramos Mingo.

Hoy los "albicelestes" continuarán con la preparación en Papel NOA con la llegada del enganche salteño Mauro Cachi y el delantero Abel Argañaraz en lo que será su segunda etapa en el club jujeño.