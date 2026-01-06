El ledesmense Herrera es jugador de Newell's

El extremo que proviene de Defensa -jugó en Gimnasia y Tiro Salta y tuvo paso fugaz por el "lobo"- fue el mejor jugador de la "lepra" en un año muy complicado y se espera que con el cambio de dirigencia más el arribo de la dupla Orsi y Gómez para armar y conducir el equipo, la historia sea distinta.

En el hotel que donó Marcelo Bielsa, ubicado en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, Herrera firmó por tres temporadas más con la Lepra y posó junto al presidente, Ignacio Boero, y Roberto Sensini, director deportivo. "Lo apasionada que es la gente de Newell's. Llegué y a los dos meses me hicieron sentir como uno más por eso también tomé la decisión de quedarme. No sé si es muy pronto pero siento que esta es mi casa, me recibieron de la mejor manera y eso para el jugador es fundamental", manifestó el jujeño de 29 años.

Newell's acordó la compra del extremo en 1 millón de dólares y así sostiene a una de sus fichas más importantes. Un alivio para la dupla técnica, que ya podrá contar con el extremo en esta segunda parte de la pretemporada. De cara al debut por el Torneo Apertura ante Talleres en Córdoba, que será en menos de 20 días, la dirigencia leprosa espera seguir resolviendo cuestiones relacionadas al plantel profesional para afrontar lo que se viene con un equipo renovado.