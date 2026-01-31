Kendry Páez se sumó al River de Gallardo

El ecuatoriano Kendry Páez ya está en la Argentina para convertirse en refuerzo de River, pero su llegada se produce en medio de fuertes cuestionamientos desde Francia por su paso por el Racing de Estrasburgo.

El diario francés L'Equipe publicó un artículo muy crítico sobre la salida del ecuatoriano, en el que apuntó directamente a su vida extrafutbolística y habló de un "fracaso anunciado" marcado por salidas nocturnas y falta de profesionalismo.

El mediocampista ofensivo de 18 años llega al club de Núñez a préstamo por 18 meses, procedente del conjunto francés, que lo había recibido cedido por Chelsea a mediados de 2025.

Tras un inicio prometedor, en el que fue distinguido como el juvenil más destacado de la Ligue 1 en septiembre, su rendimiento decayó y terminó perdiendo protagonismo, con escasos minutos en el tramo final del año.

Al final, el jugador ecuatoriano Páez arribó a Buenos Aires y se someterá a la revisión médica antes de firmar su contrato con River.

El acuerdo con Chelsea es sin cargo, sin opción de compra y con cláusulas de repesca semestrales. Marcelo Gallardo destacó que el club ya lo seguía y remarcó la necesidad de darle un período de adaptación.