Rosario amargó a Racing

Central sacó adelante un duro compromiso en su primera salida de Rosario y venció 2-1 a Racing en el "Cilindro" de Avellaneda. Ángel Di María, con un golazo, y Alejo Véliz pusieron en ventaja al "canalla". Adrián Martínez descontó para el local antes del cierre del primer tiempo.

En busca de cambiar la imagen y levantar cabeza, el entrenador Almirón decidió desarmar la línea de tres/cinco en la defensa que usó en el debut, para plantar cuatro en el fondo y pasar a un 4-2-3-1, con el ingreso del lateral Emanuel Coronel en lugar de Alexis Soto.

El primer tiempo canalla fue a pura efectividad, en un duelo marcado por el mal estado del campo de juego que dificultó el juego con pelota al piso para los dos. Di María hizo el 1-0 tras una jugada excepcional: recibió en tres cuartos de Pizarro, eliminó a un rival con un enganche de zurda hacia adentro, penetró al área y definió con su pierna hábil de tres dedos.

Tan solo un rato después, con Racing jugado en ataque, Fideo condujo un contragolpe desde su propio campo, trabó y ganó en el medio, puso a correr a Campaz por la banda izquierda y el colombiano asistió a Véliz, que entraba solo por el segundo y resolvió de gran manera para burlar al arquero. Fue el 2-0 en el "Cilindro".

El equipo de Costas reaccionó en la recta final del primer tiempo. Ledesma había tapado un tiro de Martínez, pero ya en tiempo cumplido, Maravilla se elevó en el área, entre Mallo y Ovando, para cabecear al gol un centro desde la derecha de Solari y dejar sin posibilidades al guardameta "auriazul". El descuento dejó todo abierto para el complemento.

En el segundo tiempo, Almirón sacó a Sández, que estaba teniendo problemas para marcar, y dispuso el ingreso de Alexis Soto. Pero el Canalla se retrasó -o el rival lo llevó- peligrosamente sobre su área y fue el equipo del Costas el que impuso condiciones. Tuvo chances, pero no pudo definirlas.

