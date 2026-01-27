Independiente y una dura visita esta noche al "Coloso"

Independiente irá hoy en busca de su primer triunfo en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 cuando visite a Newell´s.

El encuentro se disputará en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" desde las 22.15 contará con el arbitraje de Daniel Zamora. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva TNT Sports.

El equipo de Gustavo Quinteros viene de empatar 1 a 1 con el vigente campeón Estudiantes de La Plata, el pasado viernes en condición de local. Tras un primer tiempo impecable en el que el "rojo" se adelantó sobre el final con el gol de Luciano Cabral, el ´Pincha´ le dio un baldazo de agua fría a los de Avellaneda con el tanto de Facundo Pérez a los 12 segundos del complemento y, por si fuese poco, la irresponsable expulsión de Santiago Montiel comprometió más aún a Independiente.

Sin embargo, el equipo de Avellaneda no terminó sufriendo el partido como se esperaba, se replegó de buena forma y mantuvo el empate en su debut en este Torneo Apertura.

Justamente, la expulsión del delantero Montiel le genera un problema importante a Quinteros para este partido ante Newell´s y, al menos, el siguiente ante Vélez Sársfield ya que el entrenador considera al ex Argentinos Juniors como una pieza indispensable en el armado del equipo y el único que pueda desequilibrar un partido.

Más duelos

Hoy también, en el marco de la fecha 2, se jugarán estos encuentros: Vélez - Talleres (a las 17.45); Huracán - Independiente Rivadavia (20); Gimnasia de Mendoza - San Lorenzo (20); Atlético Tucumán - Central Córdoba (22.15).