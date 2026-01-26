Jujuy Básquet lo perdió sobre el final ante Rivadavia

Jujuy Básquet sobre el final cayó ante Rivadavia de Mendoza 73-72 en la última bola. El encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina se jugó en el estadio “Federación” con el control de Gustavo D´Anna y Ariel Mukdsi.

Los parciales fueron, primero el local: 10-20, 21-19, 22-18, 19-16.

El primer parcial fue de Rivadavia, estuvo más certero tanto en la zona pintada como en el perímetro, todo lo contrario, por el lado de los “cóndores” que intentó mucho con el tiro de tres y de tanto fallar se vio sorprendido por la diferencia 20-10.

El segundo chico el local ajustó las marcas, mejoró el goleo, hubo un buen pasaje de juego de Tarnowyk, sumado al trabajo en la tabla de Grytsak, máximo goleador de los jujeños con 15 puntos. Pero sobre el final, otra vez la visita tuvo transición rápida y encontró los espacios para ir al descanso largo 39 a 31.

El tercer periodo Jujuy Básquet cambió el “chip”, otra vez trabajó bien la defensa y con buen volumen de juego de todo el equipo, acortó la diferencia quedando a dos puntos, 46-44 cuando restaban cinco minutos, sin embargo tuvo tres tiros libres para pasar a ganar y los falló. Para colmo, Bernal se “encendió”, un doble y un triple, puso en carrera otra vez Rivadavia y sacó diferencia de cuatro puntos, 57-53.

El último cuarto fue parejo, aunque de entrada el local no tardó en poner un parcial de 8-0, obligando a Sebastián Saborido, técnico del elenco mendocino, a pedir tiempo muerto. Acomodó ideas, pero el local seguía con diferencia. Los últimos minutos fueron disputados, Jujuy ganaba 61-57 a tres del pitazo final, pero creció la figura primero de Pérez para poner a tiro del empate a Rivadavia y luego a falta de 20 segundos con el marcador 71-70 para el local que estiró a dos puntos con un libre, pero apareció Hunt Ramírez, máximo goleador de la noche con 19 puntos, con un tiro desde el perímetro para poner las cosas 72-73 casi sobre la “chichara”.