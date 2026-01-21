Acuña, descartado en River

El lateral izquierdo Marcos Acuña quedó descartado para el debut de River ante Barracas Central por un traumatismo en un pie, mientras que el uruguayo Matías Viña será titular.

El entrenador Marcelo Gallardo esperará hasta último momento a Franco Armani, mientras que Ulises Giménez permanecerá en el plantel tras caerse la llegada de un zaguero central.

Luego del cierre de la pretemporada con el triunfo por penales frente a Peñarol, el plantel retomó los entrenamientos y el cuerpo técnico definió que Acuña no será arriesgado en la primera fecha del Apertura.

El defensor arrastra un pisotón sufrido ante Racing el 24 de noviembre del año pasado, lesión que lo dejó al margen de toda la preparación estival. Sin ritmo físico ni futbolístico, no participó de ejercicios formales y se perdió los amistosos ante Millonarios y el conjunto uruguayo, por lo que Gallardo decidió preservarlo.

En su lugar, Viña tendrá su estreno oficial desde el arranque. El uruguayo dejó buenas sensaciones en los minutos que disputó desde su llegada y fue uno de los puntos más destacados del segundo amistoso, lo que le aseguró la titularidad en el lateral izquierdo.

La otra situación a resolver es la de Armani: El arquero cumplirá el sábado los 21 días de recuperación de un desgarro en el gemelo derecho y, con poco rodaje, el entrenador evaluará si lo incluye o le da una semana más de reacondicionamiento.