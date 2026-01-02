El desafío de Pellerano es lograr identidad de juego

Hernán Pellerano, el técnico de Gimnasia, destacó que tras una satisfactoria primera etapa de pretemporada cumplida en Papel NOA, ahora el grupo se enfocará en "lograr rápidamente identidad, idea de juego y forma física", en el marco de la agenda de trabajo a desarrollar en Córdoba.

"Emprendemos el tramo final de la preparación con un plantel que está muy metido en la pretemporada, entusiasmado con el nuevo desafío y con expectativas renovadas", describió y recalcó que "multiplicamos esfuerzo y trabajo para que el 2026 sea un gran año".

De cara al ciclo de partidos amistosos previsto en tierras mediterráneas, dijo que "nos permitirá que comencemos a encontrar nuestra identidad, que es lo más significativo en la faceta de juego" e hizo referencia a la importancia de "agarrar ritmo de fútbol en 60, 70 y 90 minutos para estar listos en el inicio de la competencia oficial".

El conductor táctico albiceleste, continuó explicando que "una buena pretemporada se define por el tiempo de trabajo y nosotros crecimos en Papel NOA, gracias a 44 sesiones de práctica contados los turnos dobles" y subrayó que "ahora podemos sumar otras 35".

"Estamos encaminados a encontrar rápidamente idea de juego, forma física y arrancar el torneo que es muy largo y exigente", enfatizó. En otro orden, Pellerano exteriorizó su satisfacción por el mercado de pases de Gimnasia, atento a que "se quedaron jugadores que solicité y que pueden ser incorporación de cualquier equipo" y remarcó que "por eso los cuento como refuerzos".

"A ellos se agregaron las incorporaciones requeridas y seguimos expectantes por los que están por llegar para contar con el plantel completo que queremos", cerró.